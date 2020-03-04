عالم الكمبيوتر

سامسونج تطلق 3 شاشات منحنية لبيئات العمل

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أطلقت شركة سامسونج شاشات منحنية جديدة موجهة لبيئات العمل، بخلاف شاشاتها المنحنية السابقة التي كانت موجهة لعشاق الألعاب.

وتستهدف الشركة الكورية بشاشات سلسلة (تي55) T55 الجديدة المكاتب، والمكاتب المنزلية، وأماكن العمل، وتمتاز الشاشات الثلاث الجديدة بأنها تأتي مع معدل انحناء قدره 1000R، وبحسب الشركة، فإن هذا المعدل يماثل مجال الرؤية البشرية.

سامسونج تطلق 3 شاشات منحنية لبيئات العمل

وتحمل الشاشات الجديدة أسماء الطراز C24T55، و C27T55، و C32T55، ومن أسماء الطراز يظهر أن الأولى تأتي بقياس 24 بوصة، والثانية بقياس 27 بوصة، والثالثة بقياس 32 بوصة، وتأتي جميعها بمعدل تحديث قدره 75 هرتز، وهي تدعم تقنية FreeSync من (أي إم دي) AMD.

وتأتي الشاشة C24T55 بدقة FHD وزمن استجابة قدره 4 ميلي ثانية، ومستوى سطوع قدره 250 شمعة، ومعدل تباين قدره 3000:1. وفيما يتعلق بإمكانية الاتصال، تمتلك الشاشة منفذ DisplayPort، ومنفذ D-Sub، ومنفذ HDMI، ومنفذ لمكبرات الصوت، وسماعات الأذن.

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أما شاشتا C27T55، و C32T55 فهما تشتركان مع شاشة C24T55 في دقة الشاشة، ومعدل التحديث، وزمن الاستجابة، ومستوى السطوع، ومستوى التباين.

يُشار إلى أن شركة سامسونج لم تعلن عن موعد طرح والأسعار المقررة لشاشاتها الجديدة.

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