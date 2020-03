تويتر تدعم ميزة القوائم في أندرويد

أطلقت شركة تويتر تحديثًا جديدًا لتطبيقها الخاص بنظام التشغيل أندرويد، ويأتي التحديث بدعم ميزة إضافة ما يصل إلى 5 قوائم بوصفها بديلًا عن الخط الزمني في القسم الرئيسي للتطبيق.

ويمكن استخدام تلك القوائم بسرعة عن طريق التمرير على الشاشة بين مجموعات الحسابات المختلفة التي يضيفها المستخدمون إلى إحدى قوائم تويتر. وكانت تويتر قد أضافت دعم القوائم الجديدة في نظام (آي أو إس) iOS منذ 6 أشهر.

On our list? Make lists even better for you! ✅

Now on iOS, you can pin up to five lists, rearrange them, and swipe to access from home. pic.twitter.com/gNdfNE1DCl

— Twitter (@Twitter) September 23, 2019