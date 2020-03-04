آبل تخطط لإطلاق جهاز MacBook Pro بحجم 14.1 إنشًا

نشر المحلل البارز (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo مذكرة بحثية جديدة تركز على ما يمكن توقعه من شركة آبل لبقية هذا العام، ووفقًا للمحلل، يمكن للمستخدمين توقع ظهور ست منتجات جديدة من آبل مزودة بتقنية (Mini-LED)، بما في ذلك جهاز (MacBook Pro) جديد بحجم 14.1 إنشًا.

وتعتبر (Mini-LED) عبارة عن تقنية عرض جديدة تعد بنسب تباين محسنة ولون أسود أعمق مقارنةً بشاشات (LCD) المضاءة بمصابيح (LED) العادية، ووفقًا لكو، فإن جهاز (MacBook Pro) بحجم 14.1 إنشًا سيحل محل جهاز (MacBook Pro) بحجم 13 إنشًا في تشكيلة آبل.

ويأتي ذلك بعد أن استبدلت شركة آبل جهاز (MacBook Pro) بحجم 15 إنشًا بجهاز (MacBook Pro) بحجم 16 إنشًا العام الماضي، وبالإضافة إلى تقنية (Mini-LED)، يمكن للمستخدمين أيضًا توقع تضمن جهاز (MacBook Pro) بحجم 14.1 إنشًا لوحة المفاتيح (Magic Switch) الجديدة من آبل.

ويقال إن جهاز (MacBook Pro) مقاس 14 إنشًا هو أحد المنتجات المتضمنة تقنية (Mini-LED) التي تعتزم شركة آبل إصدارها في عام 2020، وتشمل المنتجات الأخرى:

جهاز (iPad Pro) بحجم 12.9 إنشًا.

جهاز (iMac Pro) بحجم 27 إنشًا.

جهاز (MacBook Pro) بحجم 16 إنشًا.

جهاز (iPad) بحجم 10.2 إنشات.

جهاز (iPad mini) بحجم 7.9 إنشات.

وابتعد المحلل عن تقديم تواريخ إطلاق محددة لأي من المنتجات بخلاف جهاز (iMac Pro)، والذي يقول إنه قادم في الربع الرابع، بحيث سيكون هذا التحديث هو التحديث الأول لجهاز (iMac Pro) منذ تقديمه في شهر ديسمبر 2017، وبالرغم من أنه كانت هناك شكوك حول مستقبل المنتج، لكن كو يقول إن التحديث سيأتي.

ويشير المحلل أيضًا إلى أن خطط آبل لإطلاق منتجات بتقنية (Mini-LED) لم تتأثر بتفشي فيروس كورونا.

وتوقع كو سابقًا أن تطرح شركة آبل طرازي (iPad Pro) و (MacBook) الجديدين مع شاشات بتقنية (Mini-LED) في الربع الرابع من العام الحالي والربع الأول من العام القادم، ومع ذلك، يبدو أن المذكرة الجديدة تشير إلى أن تطوير شركة آبل يسير بخطى أسرع من المتوقع.

يذكر أن أحد الأشياء غير الواضحة هو ما إذا كان جهاز (MacBook Pro) مقاس 14 إنشًا سيمثل الإصدار التالي من جهاز (MacBook Pro) مقاس 13 إنشًا، أو إذا كان هناك تحديث بين النموذج الحالي والطراز النهائية المزود بتقنية (Mini-LED).