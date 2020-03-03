في بعض الأحيان يعتبر وجود بيانات ومعلومات على الهاتف الذكي، أو الحاسوب مصدر قلق بالغ للمستخدمين لخوفهم من فقدانها في أي لحظة، وأفضل الحلول للحفاظ عليها هو استخدام خدمات التخزين السحابي لإنشاء نسخة احتياطية من هذه البيانات.

حيث تتيح لك خدمات التخزين السحابي الاحتفاظ بنسخة احتياطية من المحتوى وحفظها على الإنترنت، مما يوفر مساحة تخزين على أجهزتك يمكن استخدامها لأغراض أخرى، بالإضافة إلى سهولة الوصول للمحتوى من أي مكان بمجرد اتصالك بالإنترنت.

فيما يلي 5 من أبرز تطبيقات التخزين السحابي على الإنترنت:

1- تطبيق Amazon Drive:

تقدم خدمة Amazon Drive إصدارين للتخزين السحابي هما: Amazon Photos لتخزين الصور ومقاطع الفيديو، وAmazon Drive لتخزين أي ملفات أخرى.

يحصل جميع عملاء أمازون على مساحة تخزينية مجانية تبلغ 5 جيجابايت يمكنهم استخدامها لتخزين الصور أو الفيديو أو الملفات، باستخدام Amazon Photos أو Amazon Drive. بالإضافة إلى ذلك، يحصل عملاء Amazon Prime على مساحة تخزين غير محدودة للصور، ولكن الحصول على مساحة تخزينية أكبر يتطلب الاشتراك في إحدى الخطط المدفوعة.

وتتميز الخدمة بالأمان، ودعم النسخ الاحتياطي التلقائي، وإمكانية الوصول إليها على جميع الأجهزة، وإنشاء المجلدات ونقل الملفات بينها، والبحث عن الملفات والمجلدات وإعادة تسميتها وحذفها، ومشاركة الملفات كروابط ومرفقات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية وغيرها من التطبيقات.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور

2- تطبيق OneDrive:

تعتبر OneDrive واحدة من خدمات التخزين السحابي الشهيرة وهي تابعة لشركة مايكروسوفت وتتكامل بشكل تلقائي مع خدمات مايكروسوفت وتطبيقاتها، حيث يمكنك استخدام تطبيقات Office للهاتف والحفاظ على الإنتاجية وسير العمل معًا، بغض النظر عن مكان وجودك.

يقدم التطبيق مساحة تخزين مجانية تبلغ 5 جيجابايت، ويمكنك الحصول على مساحة 5 تيرابايت لتخزين الملفات والوصول إلى إصدار Office 365 Home مقابل 100 دولار سنويًا، وإذا لم تكن بحاجة إلى اشتراك خمسة مستخدمين في الوقت نفسه، فسيكون خيار 70 دولارًا في السنة الذي يوفر سعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت والوصول إلى Office 365 Personal مثاليًا.

تدعم هذه الخدمة النسخ الاحتياطي التلقائي للصور والفيديو، والكثير من الميزات الأخرى مثل:

فتح ملفات OneDrive وحفظها بسرعة في تطبيقات Office مثل: Word و Excel و PowerPoint و OneNote.

سهولة العثور على الصور بفضل الوسوم.

الحصول على إشعارات عند تحرير وثيقة مشتركة.

مشاركة ألبومات الصور ومقاطع الفيديو.

تحرير ملفات PDF وتوقيعها في OneDrive.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق Google Drive:

يقدم التطبيق مساحة تخزين مجانية تبلغ 15 جيجابايت، ويدعم التكامل عبر نظام التشغيل أندرويد، وخدمات جوجل المختلفة، والعديد من تطبيقات الأخرى، ويُعد التطبيق خيارًا مناسبًا للغاية للمستخدم العادي الذي لا يحتاج إلى تخزين معلوماته كلها في السحابة. حيث يقدم العديد من الميزات منها:

الوصول إلى المستندات وملفات PDF والصور ومقاطع الفيديو وغيرها بسهولة من أي جهاز.

البحث عن الملفات بالإسم والمحتوى.

مشاركة الملفات والمجلدات بسهولة مع الآخرين.

تعيين أذونات مشاركة الملفات للعرض فقط أو التعليق عليها أو تحريرها.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.

4- تطبيق MediaFire:

يوفر التطبيق مساحة مجانية تصل إلى 50 جيجابايت، لكنك في البداية ستحصل على مساحة مجانية سعتها 12 جيجابايت ويجب عليك زيادة المساحة الباقية من خلال دعوة أصدقائك لاستخدام التطبيق، ومقابل كل صديق يستخدم التطبيق تحصل على مساحة مجانية إضافية حتى تصل للحد الأقصى المجاني المسموح به.

يوفر التطبيق العديد من الميزات منها:

النسخ الاحتياطي تلقائيا لجميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.

عرض المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية والفيديو والاستماع إلى الصوت.

إنشاء مجلدات الملفات، وإدارتها.

سهولة مشاركة الملفات عبر الإنترنت.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.

5- تطبيق Resilio Sync:

إذا كنت تريد فقط وظيفة التخزين السحابي دون تحميل بياناتك وحفظها فعليًا على أنظمة التخزين السحابية عن بُعد، فإن تطبيق Resilio Sync يوفر لك ذلك من خلال إنشاء خدمة تخزين خاصة بك يمكنها العمل دون الاتصال بالإنترنت.

حيث يتيح لك استخدام اتصال (نظير إلى نظير) peer-to-peer لتوصيل جهاز أندرويد والحاسوب الشخصي أو خوادم أخرى للنسخ الاحتياطي التلقائي ومزامنة أنواع الملفات المختلفة بدون إرسال ملفاتك إلى جهة خارجية للتخزين.

وإذا كنت ترغب في توصيل جميع أجهزتك، واستخدام خيارات المزامنة والقدرة على تغيير أذونات الملفات أثناء التنقل، فستحتاج إلى شراء التطبيق بمبلغ 39 دولارًا تُدفع مرة واحدة لاستخدامه مدى الحياة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.