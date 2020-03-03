بفضل التحسينات المستمرة أصبحت (ساعة آبل الذكية) Apple Watch واحدة من أفضل الأدوات لمراقبة اللياقة البدنية، لتوفيرها العديد من الميزات مثل: نظام GPS مُضمن، ومراقبة معدل ضربات القلب، وغيرها، وبذلك تقدم لك أفضل حل للمحافظة على صحتك ومراقبتها.

إليك 5 تطبيقات على Apple Watch لمراقبة اللياقة البدنية:

1- تطبيق Activity:

يعمل التطبيق في Apple Watch على مراقبة النشاط اليومي وبالتحديد ثلاثة أنشطة وهي: الحركة، والتمرين، والوقوف. وعند فتح التطبيق سترى ثلاثة حلقات تُمثل هذه النشاطات، وبالتمرير للأسفل ستجد إحصائيات مثل عدد الخطوات التي مشيتها والوقت الذي تقضيه في التدريبات والسعرات الحرارية المحروقة.

التطبيق متاح مجانًا في متجر آب ستور.

2- تطبيق Nike+ Run Club:

تطبيق مثالي ومناسب جدًا عند ممارسة رياضة الركض، حيث يقدم التطبيق بعد تثبيته في Apple Watch كل ما تحتاجه مثل: البدء بتحديد هدف أو جهة معينة تريد الوصول لها في عدد دقائق معينة، وسيقوم التطبيق بتتبع سرعتك والمسافة والوقت ومعدل ضربات القلب في الوقت الفعلي. كما يمكنك المشاركة في التحديات الأسبوعية والشهرية، ومشاركة إنجازاتك مع أصدقائك.

التطبيق متاح مجانًا في متجر آب ستور.

3- تطبيق SmartGym:

يعتبر التوجه إلى صالة الألعاب الرياضية من أفضل الطرق لتحسين اللياقة البدنية، لكن غالبًا البداية الصحيحة تكون هي المشكلة التي تواجه الكثيرين وبالتحديد من يريد الذهاب لأول مرة. تطبيق SmartGym في Apple Watch يقدم لك الحل للمساعدة في تحقيق أقصى استفادة أثناء التمرين.

يحتوي التطبيق على أكثر من 250 تمرين مدعم بالصور والرسوم المتحركة، بالإضافة إلى عدد من التدريبات المصممة بواسطة المحترفين.

التطبيق متاح مجانًا في متجر آب ستور.

4- تطبيق Pocket Yoga:

يقدم لك هذا التطبيق أكثر من 27 جلسة يوجا مختلفة ذات فترات زمنية متفاوتة ومتدرجة، بالإضافة إلى قاموس بالتطبيق في هاتف آيفون يشرح كل وضع مع وصف الفوائد التي يقدمها، لذلك وبدلًا من فتح الهاتف الذكي أثناء الجلسة يمكنك تنزيل وتثبيت التطبيق على Apple Watch ومتابعة التمرين على شاشة الساعة، وسترى الزمن الحالي للجلسة والوقت المتبقي لها، مع تقديم بيانات لمعدل ضربات القلب، والسعرات الحرارية المحروقة.

التطبيق متاح في متجر آب ستور.

5- تطبيق MySwimPro:

تطبيق موجه للسباحين المحترفين ومن يمارسون نشاط السباحة بصفة خاصة، حيث يمكنك تحميل تمرين مخصص أو الاختيار من بين عدد من خيارات الإعداد السابق على Apple Watch، وعند السباحة يمكنك رؤية معلومات مهمة مثل: المدة الزمنية التي تقضيها في الماء، والمسافة المقطوعة أثناء السباحة، ومعدل ضربات القلب.

التطبيق متاح مجانًا في متجر آب ستور.