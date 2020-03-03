نصائح تكنولوجية

5 تطبيقات على Apple Watch لمراقبة اللياقة البدنية

5 تطبيقات على Apple Watch لمراقبة اللياقة البدنية
1

بفضل التحسينات المستمرة أصبحت (ساعة آبل الذكية) Apple Watch واحدة من أفضل الأدوات لمراقبة اللياقة البدنية، لتوفيرها العديد من الميزات مثل: نظام GPS مُضمن، ومراقبة معدل ضربات القلب، وغيرها، وبذلك تقدم لك أفضل حل للمحافظة على صحتك ومراقبتها.

إليك 5 تطبيقات على Apple Watch لمراقبة اللياقة البدنية:

1- تطبيق Activity:

5 تطبيقات على Apple Watch لمراقبة اللياقة البدنية

يعمل التطبيق في Apple Watch على مراقبة النشاط اليومي وبالتحديد ثلاثة أنشطة وهي: الحركة، والتمرين، والوقوف. وعند فتح التطبيق سترى ثلاثة حلقات تُمثل هذه النشاطات، وبالتمرير للأسفل ستجد إحصائيات مثل عدد الخطوات التي مشيتها والوقت الذي تقضيه في التدريبات والسعرات الحرارية المحروقة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

كيف يمكنك تخصيص النسخ الاحتياطي في iCloud؟

هل تستحق أجهزة تتبع النوم الشراء؟

التطبيق متاح مجانًا في متجر آب ستور.

2- تطبيق Nike+ Run Club:

5 تطبيقات على Apple Watch لمراقبة اللياقة البدنية

تطبيق مثالي ومناسب جدًا عند ممارسة رياضة الركض، حيث يقدم التطبيق بعد تثبيته في Apple Watch  كل ما تحتاجه مثل: البدء بتحديد هدف أو جهة معينة تريد الوصول لها في عدد دقائق معينة، وسيقوم التطبيق بتتبع سرعتك والمسافة والوقت ومعدل ضربات القلب في الوقت الفعلي. كما يمكنك المشاركة في التحديات الأسبوعية والشهرية، ومشاركة إنجازاتك مع أصدقائك.

التطبيق متاح مجانًا في متجر آب ستور.

3- تطبيق SmartGym:

5 تطبيقات على Apple Watch لمراقبة اللياقة البدنية

يعتبر التوجه إلى صالة الألعاب الرياضية من أفضل الطرق لتحسين اللياقة البدنية، لكن غالبًا البداية الصحيحة تكون هي المشكلة التي تواجه الكثيرين وبالتحديد من يريد الذهاب لأول مرة. تطبيق SmartGym في Apple Watch يقدم لك الحل للمساعدة في تحقيق أقصى استفادة أثناء التمرين.

يحتوي التطبيق على أكثر من 250 تمرين مدعم بالصور والرسوم المتحركة، بالإضافة إلى عدد من التدريبات المصممة بواسطة المحترفين.

التطبيق متاح مجانًا في متجر آب ستور.

4- تطبيق Pocket Yoga:

يقدم لك هذا التطبيق أكثر من 27 جلسة يوجا مختلفة ذات فترات زمنية متفاوتة ومتدرجة، بالإضافة إلى قاموس بالتطبيق في هاتف آيفون يشرح كل وضع مع وصف الفوائد التي يقدمها، لذلك وبدلًا من فتح الهاتف الذكي أثناء الجلسة يمكنك تنزيل وتثبيت التطبيق على Apple Watch ومتابعة التمرين على شاشة الساعة، وسترى الزمن الحالي للجلسة والوقت المتبقي لها، مع تقديم بيانات لمعدل ضربات القلب، والسعرات الحرارية المحروقة.

التطبيق متاح في متجر آب ستور.

5-  تطبيق MySwimPro:

تطبيق موجه للسباحين المحترفين ومن يمارسون نشاط السباحة بصفة خاصة، حيث يمكنك تحميل تمرين مخصص أو الاختيار من بين عدد من خيارات الإعداد السابق على Apple Watch، وعند السباحة يمكنك رؤية معلومات مهمة مثل: المدة الزمنية التي تقضيها في الماء، والمسافة المقطوعة أثناء السباحة، ومعدل ضربات القلب.

التطبيق متاح مجانًا في متجر آب ستور.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
نصائح تكنولوجية

11 صورة توضح كيف كانت متاجر آبل عند افتتاحها لأول مرة وكيف تغيرت

نصائح تكنولوجية

5 تطبيقات تساعد المعلمين في إدارة الفصول الدراسية

نصائح تكنولوجية

أبرز 5 تطبيقات لمشاهدة الأفلام مجانًا

نصائح تكنولوجية

5 تطبيقات تساعدك على حماية خصوصيتك الرقمية

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد