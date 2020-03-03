تعتبر التخفيضات على هواتف آيفون المُعاد تجديدها إحدى أفضل الطرق للحصول على هاتف آيفون بسعر مناسب، خاصةً وأن آبل تضع أجهزتها المُعاد تجديها ضمن عملية صارمة تتضمن اختبارًا كاملًا يتوافق مع المعايير الوظيفية نفسها التي تقدمها في منتجاتها الجديدة، وذلك من خلال فحص كل وحدة في الجهاز، واستبدال أي أجزاء مكسورة إذا لزم الأمر، وتغيير البطارية وغير ذلك.

كما أن آبل تدعم هذا الالتزام بالجودة من خلال تقديم ضمان محدود لمدة عام مع كل منتج من منتجاتها المُجددة المعتمدة، بالإضافة إلى أن معظم تجار التجزئة الآن يقدمون ضمانات وشهادات من الدرجة الأولى.

فيما يلي 4 هواتف آيفون مُعاد تجديدها بعروض مذهلة:

1- هاتف iPhone X:

يتميز هاتف iPhone X بتصميم أنيق من الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ مع شاشة Super Retina HD بمقاس 5.8 بوصات، بدقة 1125 × 2436 بكسلًا، وبكثافة 458 بكسلًا في البوصة الواحدة.

يعمل الهاتف بمعالج A11 Bionic الذي يدعم التعلم الآلي، والمزود بمعالج الحركة M11 المُدمج بحيث يمكنه معالجة التعرف على الوجه Face ID بدقة.

يضم الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثانية عدسة مقربة telephoto بدقة 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.4. ويدعم نظام الكاميرا تقريب رقمي يصل إلى 10x، وتسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا. بالإضافة إلى كاميرا أمامية TrueDepth بدقة 7 ميجابكسل.

يدعم الهاتف ميزة التعرف على الوجه، ويعمل ببطارية سعتها 2716 ميلّي أمبير/الساعة، ويدعم الشحن اللاسلكي، وApple Pay.

يتوفر الهاتف باللون الرمادي وبسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت.

تبلغ تكلفة هذا الهاتف 799 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 12% أي بسعر 699 دولارًا فقط.

2- هاتف iPhone 8 Plus:

يأتي هاتف iPhone 8 Plus بشاشة Retina IPS LCD مقاسها 5.5 بوصات، بدقة 1080 × 1920 بكسلًا، وبكثافة 401 بكسل في البوصة الواحدة. ويعمل بمعالج A11 Bionic الذي يدعم التعلم الآلي، والمزود بمعالج الحركة M11 المُدمج.

يضم الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثانية عدسة مقربة telephoto بدقة 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.8. بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل.

يعمل الهاتف ببطارية سعتها 2691 ميلّي أمبير/الساعة، ويدعم الشحن اللاسلكي، ومستشعر بصمة الإصبع مدمجًا في زر الرئيسية، وApple Pay.

يتوفر الهاتف باللون الرمادي وبسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت.

تبلغ تكلفة هذا الهاتف 749 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 25% أي بسعر 555 دولارًا فقط.

3- هاتف iPhone 8:

يأتي هاتف iPhone 8 بشاشة Retina IPS LCD مقاسها 4.7 بوصات، بدقة 750 × 1334 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة. ويعمل بمعالج A11 Bionic.

يضم الهاتف كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2.

يعمل الهاتف ببطارية سعتها 1821 ميلّي أمبير/الساعة، ويدعم الشحن اللاسلكي، ومستشعر بصمة الإصبع مدمجًا في زر الرئيسية، وApple Pay.

يتوفر الهاتف باللون الرمادي وبسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت.

تبلغ تكلفة هذا الهاتف 649 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 23% أي بسعر 499 دولارًا فقط.

4- هاتف iPhone 7:

يأتي هاتف iPhone 7 بشاشة Retina IPS LCD مقاسها 4.7 بوصات، بدقة 750 × 1334 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة. ويعمل بمعالج A10 Bionic.

يضم الهاتف كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2.

يعمل الهاتف ببطارية سعتها 1960 ميلّي أمبير/الساعة، ويضم مستشعر بصمة الإصبع مدمجًا في زر الرئيسية.

يتوفر الهاتف بلونين هما: الأسود، والفضي، وبسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

تبلغ تكلفة هذا الهاتف 749 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 53% أي بسعر 350 دولارًا فقط.