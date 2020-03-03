11 صورة توضح كيف كانت متاجر آبل عند افتتاحها لأول مرة وكيف تغيرت

قامت شركة آبل في شهر مايو من عام 2001 بافتتاح أول متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها في (مك لين في فيرجينيا، McLean Virginia) و (غلينديل في كاليفورنيا، glendale california)، وأعلن ستيف جوبز الرئيس التنفيذي آنذاك إن هذه المتاجر هي الأولى لشركة آبل التي تخطط لفتح 25 متجر خلال عام 2001، وقال جوبز: “تعتبر هذه المتاجر وسيلة لتعلم وتجربة الأشياء التي يمكن فعلها مع جهاز الحاسب، مثل صناعة الأفلام والموسيقى ونشر الصور الرقمية على المواقع الشخصية”.

إليك ما تبدو عليه متاجر آبل عندما فتحت لأول مرة مقارنةً بمظهرها اليوم.

افتتحت آبل أول متجرين لها، Apple Tysons Corner و Apple Glendale Galleria، في 19 مايو 2001، وقالت الشركة إن أكثر من 7،700 شخص زاروا المتجرين خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية وشهدت المتاجر مبيعات تقارب 600،000 دولار في يومين.

تم افتتاح متجر Tysons Corner أولاً في الساعة 10 صباحًا من يوم السبت، لكن اصطف الزوّار حول المبنى من الساعة الرابعة من صباح ذلك اليوم، ووصف المشهد في ذلك الوقت بأنه مشهد من حفل موسيقى الروك.

افتتح متجر Glendale بعد ساعات قليلة في الساعة 10 صباحًا بتوقيت كاليفورنيا.

عندما كشفت شركة آبل النقاب عن أول متجر لها في Tysons، كان ستيف جوبز وغيره من المسؤولين التنفيذيين في الشركة بما في ذلك تيم كوك Tim Cook متواجدون لإظهار المزايا في المتجر، مثل Genius Bar، وهي مساحة داخل المتجر تتيح للعملاء طرح الأسئلة والحصول على الدعم الفني.

في هذه الأيام تخلصت شركة آبل من Genius Bar المخصّصة لصالح وجود موظفين متنقلين للمساعدة في حل المشاكل التقنية.

تحتوي المتاجر الأولى على مزيج من الأثاث، بدءًا من الطاولات البيضاء المنحنية والصلبة إلى الخزائن التي تعرض المنتجات.

حتى في عام 2001 كانت متاجر الشركة تتميز بالكثير من الجدران البيضاء الصلبة والكثير من المساحات المفتوحة.

وعلى الرغم من أن أجهزة الشركة أصبحت أكثر غنى بالألوان في السنوات الأخيرة، فقد حافظت الشركة على نظام الألوان العام للمتاجر كما كان في الأصل.

كما باعت الشركة أعدادًا هائلة من الأجهزة، وكانت الجدران مغطاة بعروض ترويجية كثيرة كما كانت الرفوف محملة بالمنتجات.

عندما تم افتتاح المتاجر في عام 2001 كان لدى الشركة قسم مخصص للأطفال مع طاولات ومقاعد منخفضة، ورفوف لبرامج الأطفال و iMacs بألوان وأنماط ملائمة للأطفال.

في هذه الأيام تمتلك متاجر آبل شيئًا يسمى (The Forum)، وهو مساحة مخصصة للفصول الدراسية لكنهم يستخدمون أجهزة iPad و Apple Pencils بدلاً من iMacs.

تطورت تجربة آبل للبيع بالتجزئة خلال السنوات 19 الماضية حيث باتت تملك أكثر من 500 متجر بيع بالتجزئة حول العالم الآن.