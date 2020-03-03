هواتف بيكسل من جوجل تحصل على ميزات جديدة

أصدرت شركة (جوجل) تحديثها الشهري المعتاد لأجهزة هواتفها الذكية المسماة (بيكسل) Pixel التي لا تزال تدعمها، لكن التحديث هذه الميزة ليس مجرد تحديث أمني لشهر مارس، إذ أعلنت عملاقة البحث عن وصول عدد من الميزات الجديدة لهواتف (بيكسل)، والتي تضيف أشياء جديدة لهواتفها.

وكانت شركة (جوجل) قد أعلنت قرب نهاية العام الماضي عن استراتيجية جديدة لتجميع الميزات البرمجية الجديدة لهواتف (بيكسل) تسمى (Feature Drop)، بحيث يجري إرسال هذه الميزات بشكل جماعي بدلًا من إرسالها بشكل فردي، وذلك لجعلها أكثر فائدة.

وتستهدف الميزات الجديدة، ومن ضمنها بعض الميزات التي طال انتظارها مثل (Cards & Passes) والمزيد من إيماءات (Motion Sense) وعدد كبير من الإصلاحات الأخرى، مستخدمي هواتف (Pixel 2) والإصدارات الأحدث، كما أن بعض هذه الميزاة مخصص فقط لمستخدمي هواتف (Pixel 4).

رموز تعبيرية جديدة:

أضافت شركة (جوجل) عبر التحديث الجديد ما يصل إلى 169 رمزًا تعبيريًا جديدًا لمجموعة واسعة من ألوان البشرة والجنس، بالإضافة إلى المزيد من مجموعات الأزواج كجزء من تحديث (Emoji 12.1).

جدولة الوضع الداكن:

هذه الميزة جرى تقديمها لأول مرة في نسخة معاينة المطور، والتي تتيح للمستخدمين ضبط وقت انتقال الهاتف من الضوء إلى الظلام بناءً على غروب الشمس وشروقها أو استنادًا إلى أوقات محددة من اختيار المستخدم.

البطاقات والتصاريح:

رصدت هذه الميزة لأول مرة خلال العام الماضي ضمن نسخة معاية المطور من (Android Q)، بحيث توفر ميزة البطاقات والتصاريح (Cards & Passes) وصولاً سريعًا إلى (جوجل باي) Google Pay.

ويكشف الضغط على زر الطاقة عن مجموعة من طرق الدفع، من ضمنها بطاقات الخصم والائتمان، وطرق شراء تذاكر الأحداث وتذاكر الصعود إلى الطائرة وغيرها من التصاريح المتعلقة بالسفر، كما يظهر الضغط على زر الطاقة ضمن هاتف (Pixel 4) جهات اتصالات الطوارئ والمعلومات الطبية.

ومن المفترض أن تكون هذه الميزة متاحة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإيرلندا وتايوان وسنغافورة.

ويمكن الآن أخذ لقطة شاشة لباركود بطاقة الصعود إلى الطائرة، وإضافة الباركود إلى (Google Pay) لتلقي تحديثات الرحلات في الوقت الفعلي كتنبيهات.

القواعد:

تسمح هذه الميزة للمستخدمين بتعيين وحدات ماكرو مخصصة استنادًا إلى الشبكة اللاسلكية أو الموقع الفعلي، بحيث يمكن على سبيل المثال لنغمة الرنين إسكات نفسها تلقائيًا عند الاتصال بالشبكة اللاسلكية في المكتب أو تشغيل وضع عدم الإزعاج عند الوصول إلى باب المنزل وذلك في سبيل التركيز بشكل أكبر على الأشخاص والأشياء الأكثر أهمية.

مؤقت Motion Sense:

هذه الميزة حصرية لهواتف (Pixel 4)، وهي عبارة عن إيماءة جديدة من (Motion Sense) لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا أو الصوتيات الأخرى التي يتم تشغيلها عن طريق وضع اليد فوق الهاتف في الهواء دون لمسه فعليًا، وجرى تقديمها لأول مرة مع نسخة معاينة المطور من (Android 11).

Pixel Launcher:

يوفر الضغط الطويل على (Pixel Launcher) لمستخدمي هواتف (Pixel 4) مساعدة أسرع من التطبيقات، كما يمكن الآن لميزة (السطوع التكيفي) Adaptive Brightness زيادة درجة سطوع الشاشة مؤقتًا عندما يكون الهاتف تحت أشعة الشمس المباشرة.

وأصبح تطبيق السلامة الشخصية الذي يستخدم مستشعرات الهواتف للكشف بسرعة عما إذا كان المستخدم يعاني من حادث سيارة متاحًا الآن لأستراليا والمملكة المتحدة، كما يمكن للكاميرا الأمامية في هواتف (Pixel 4) إنشاء صور بعمق لتحسين (Portrait Blur) و (Color Pop) في تطبيق (صور جوجل) Google Photos.