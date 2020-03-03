لماذا يجب عليك استخدام متصفح Brave بدلًا من المتصفحات الأخرى؟

يمكن لمتصفحات الويب الشهيرة مثل: جوجل كروم، وفايرفوكس، وسفاري مساعدتك في الحفاظ على بياناتك بعيدةً عن أعين المتطفلين. لكن تأمين هذه المتصفحات يتطلب منك تفعيل إعدادات الخصوصية، وتثبيت الإضافات، ومانع إعلانات والكثير من الخطوات الأخرى التي قد تجعلها بطيئة.

لهذا السبب يوصى باستخدام Brave كمتصفح رئيسي للحفاظ على خصوصية تصفحك، حيث يقوم بضبط إعدادات الخصوصية بشكل تلقائي وبدون تدخل منك، مما يوفر لك تجربة تصفح يُراعي فيها حماية بياناتك.

فيما يلي سنتعرف على الأسباب التي تدفعك لاستخدام متصفح Brave بدلًا من المتصفحات الأخرى:

ما هو الفرق بين متصفح Brave وباقي المتصفحات الأخرى؟

يقوم متصفح Brave تلقائيًا بحظر برامج التتبع وملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية التي تراقب نشاطك أثناء التصفح، وفي الوقت نفسه تستطيع التحكم في بعض العناصر بدلًا من حظرها تمامًا مثل: الإعلانات وملفات تعريف ارتباط المواقع التي تزورها باستمرار، وبيانات تسجيل الدخول إلى المواقع المختلفة.

سياسة الحظر الصارمة التي يُطبقها متصفح Brave بطبيعة الحال لها تأثيرات سلبية بالغة على مواقع الإنترنت، حيث لا وجود للإعلانات التي تساعد أصحاب المواقع في كسب المال، ولكن عوضًا عن ذلك ابتكر مطورو المتصفح أسلوبًا ذكيًا لتعويضهم.

يسمح لك المتصفح بتقديم مساهمات مجهولة إلى مواقع الويب التي تزورها، ويتلقى الناشرون المساهمات في شكل عملات مشفرة بمجرد اشتراكهم في النظام، أو يمكنك السماح بالإعلانات والتتبع في إعدادات Brave، ولكنك بذلك ستفقد ميزة حماية خصوصيتك.

كيفية إعداد متصفح Brave وتقديم المساهمات إلى مواقع الإنترنت وصناع المحتوى:

أولًا: كيفية التحكم في إعدادات الخصوصية:

بشكل افتراضي، يقوم متصفح Brave بحظر جميع الإعلانات وأكواد التتبع وملفات تعريف الارتباط التابعة للجهات الخارجية، والتي تتعقبك عبر الإنترنت من خلال أيقونات مواقع التواصل الاجتماعي، و (بصمة الإصبع الرقمية) Digital Fingerprint التي تقوم بإنشاء ملف تعريف فريد لك باستخدام المتصفح وإعدادات الحاسوب.

من قائمة Brave، اضغط على (الخصائص) Preferences.

في لوحة الإعدادات على اليسار، اضغط على Shields.

في خيارات الخصوصية على اليمين، حدد مستوى الحماية الذي تريده.

في لوحة الإعدادات، انقر على خيار Social media blocking للتحكم في السماح لأيقونات تسجيل الدخول مثل: جوجل، وفيسبوك بالعمل أم لا.

إذا كنت تريد مزيدًا من التحكم، ضمن تبويب (الإعدادات) في الجهة اليسرى، اضغط على خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and security.

هنا، يمكنك ضبط التحكم في الخدمات التي يستخدمها متصفح Brave، مثل: خدمة التنبؤ للمساعدة في عمليات البحث التلقائي وعناوين URL الكاملة.

ثانيًا: كيفية إعداد ميزة تقديم المساهمة للمواقع:

قام مطور متصفح Brave بتطوير خاصية Brave Rewards، وهو عبارة عن برنامج يتيح لك كسب الرموز المميزة من خلال مشاهدة الإعلانات المختارة التي يرشحهها لك مطورو المتصفح والتي تساهم تلقائيًا في تحقيق الإيرادات ودفعها في شكل عملة مشفرة للمواقع التي تزورها.

في الصفحة الرئيسية اضغط على قائمة الخطوط الثلاثة المتوازية يمين شريط الأدوات.

اختر Brave Rewards.

اضغط على Yes, I’m In.

في صفحة مكافآت متصفح Brave، يمكنك إعداد وضبط مشاركتك في برنامج الإيرادات وفقًا لما يلي:

الإعلانات: يمكنك ضبط عدد الإعلانات التي تُعرض لك خلال ساعة واحدة.

الاشتراكات التلقائية: يمكنك التحكم في مقدار المساهمة كل شهر وتعيين حد أدنى للوقت الذي تقضيه على الصفحة قبل مكافأة الموقع بمساهمة. بالإضافة إلى كسب الرموز المميزة من خلال أنشطتك على الإنترنت، ويمكنك أيضًا إضافة العملة المشفرة الخاصة بك إلى حسابك للمساهمة في المواقع.

متصفح Brave متوفر مجانًا لأنظمة التشغيل التالية: ويندوز، وماك أو إس، وأندرويد، وأي أو إس.