صفقة اليوم.. احترف تطوير مواقع الويب مع خصم 97%

حزمة شهادات مطوري الويب لعام 2020 – The 2020 Learn to Code Full Stack Developer Certification Bundle.

عدد الدورات: 9.

عدد الدروس: 486.

المدة: 50 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أكثر من لغة برمجة بما في ذلك: (بايثون) Python، و(سي شارب) #C، و SQL، وHTML، وPHP، لمساعدتك على إنشاء مواقع ديناميكية، بالإضافة إلى تعلم استخدام إطار عمل Bootstrap CSS لإنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة. وكذلك كيفية استضافة المواقع مجانًا على منصة Heroku لاستضافة المواقع.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام قواعد بيانات MySQL مع لغة بايثون لإنشاء قواعد البيانات، والجداول، وإضافة البيانات وفرزها، وإنشاء التقارير، وسحب بيانات محددة، وغير ذلك الكثير. كما تتضمن دورة أخرى حول استخدام لغة سي شارب و(البرمجة كائنية التوجُّه) Object-oriented programming – التي تُعرف اختصارًا OOP – لتطوير مواقع ويب ذات أداء عالي.

كما ستتعلم أيضًا كيفية استخدام Angular – إطار عمل خاص بتصميم واجهات مواقع الويب – لإنشاء تطبيقات الويب التفاعلية عبر مجموعة متنوعة من المنصات، بما في ذلك تلك التي تعمل على الويب والهواتف، والحواسيب وذلك من خلال تنفيذ مشاريع عملية.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1650 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر وظيفة (مُطوّر الويب المتكامل) Full stack developer هي الوظيفة الأكثر طلبًا في عالم تطوير مواقع الويب، حيث تجمع بين وظيفتين في آن واحد وهما: مصمم الواجهات الأمامية بمواقع الويب Front-End designer (وهو الجزء الذي يتفاعل معه المستخدمين في الموقع)، ومُطوّر الواجهات الخلفية Back-End Developer الذي يقوم ببناء الجانب المتصل بالخادم لمواقع الويب وكتابة الأكواد التي تعمل خلف الكواليس والمسؤولة عن عمل الموقع بشكل صحيح، وتخزين البيانات في الخوادم.

يمكنك استغلال الطلب المتزايد على هذه الوظيفة وتطوير مهاراتك في هذا المجال من خلال الاستعانة بهذه الحزمة التدريبية (The 2020 Learn to Code Full Stack Developer Certification Bundle) التي تقدم لك أكثر من 50 ساعة تدريبية تُغطي مجال تصميم مواقع الويب وتطويرها مع خصم يصل إلى 97%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 9 دورات تدريبية، مقسمة إلى 486 درسًا، وأكثر من 50 ساعة من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1650 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39.99 فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أكثر من لغة برمجة بما في ذلك: (بايثون) Python، و(سي شارب) #C، و SQL، وHTML، وPHP، لمساعدتك على إنشاء مواقع ديناميكية، بالإضافة إلى تعلم استخدام إطار عمل Bootstrap CSS لإنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة. وكذلك كيفية استضافة المواقع مجانًا على منصة Heroku لاستضافة المواقع.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام قواعد بيانات MySQL مع لغة بايثون لإنشاء قواعد البيانات، والجداول، وإضافة البيانات وفرزها، وإنشاء التقارير، وسحب بيانات محددة، وغير ذلك الكثير. كما تتضمن دورة أخرى حول استخدام لغة سي شارب و(البرمجة كائنية التوجُّه) Object-oriented programming – التي تُعرف اختصارًا OOP – لتطوير مواقع ويب ذات أداء عالي.

كما ستتعلم أيضًا كيفية استخدام Angular – إطار عمل خاص بتصميم واجهات مواقع الويب – لإنشاء تطبيقات الويب التفاعلية عبر مجموعة متنوعة من المنصات، بما في ذلك تلك التي تعمل على الويب والهواتف، والحواسيب وذلك من خلال تنفيذ مشاريع عملية.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى التدريبي مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Microsoft SQL Server & T-SQL Course For Beginners

Learn C# by Building Applications

Beginner Object-Oriented Programming in C# & .NET Core

Using MySQL Databases with Python

HTML Programming for Everyone

Intro to PHP for Web Development

The Complete C# Programming Course

Advanced Python Training

Learn Angular by Creating a Web Application

الحصول على الصفقة: من هنا.