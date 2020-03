تويتر “تشجع” موظفيها على العمل من المنازل بسبب كورونا

قالت شركة تويتر: إنها “تشجع بشدة” جميع موظفيها في جميع أنحاء العالم على العمل من المنزل “إن كان ذلك ممكنًا”، وذلك في مسعى منها لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

ولم تذكر تويتر المدة التي ينبغي للموظفين البقاء في منازلهم، وأكدت على أن عمل الموظفين من منازلهم ليس مطلبًا إلزاميًا، وسيظل ذلك مسموحًا لأولئك الذين يفضلون أو يحتاجون إلى الحضور إلى مكاتب تويتر، ولكن ذلك ليشمل موظفي تويتر في هونج كونج، واليابان، وكوريا الجنوبية، وذلك بسبب القيود الحكومية هناك.

وأشار إعلان تويتر أيضًا إلى أن الشركة ستعمل على زيادة التطهير والتعقيم، مضيفةً إشعارات إضافية للنظافة الجيدة، وتغليف المواد الغذائية سابقًا للمساعدة في تجنب انتشار الفيروس.

Out of an abundance of caution and care, both @Twitter and @Square are taking significant measures to help lower the probability of spread of #coronavirus #covid19, including strongly encouraging all of our employees globally to work from home if able. More here:

