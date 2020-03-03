أجهزة محمولة

تقرير يكشف عن موعد الإعلان عن OnePlus 8

تقرير يكشف عن موعد الإعلان عن OnePlus 8
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أفاد تقرير من موقع (تك رادار الهند) TechRadar India بأن شركة (ون بلس) OnePlus تعتزم الإعلان عن هواتف (ون بلس 8) OnePlus 8 المرتقبة خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وكانت الشركة الصينية قد أعلنت عن هاتفي (ون بلس 7)، و(ون بلس 7 برو) في شهر أيار/ مايو الماضي، ولكن وفقًا لموقع TechRadar India، فإن الشركة ستعلن عن هاتفي (ون بلس 8)، و(ون بلس 8 برو) منتصف شهر نيسان/ أبريل المقبل.

ومع أن (ون بلس) لم تعلن عن المواصفات الرسمية للهواتف المرتقبة، إلا أن التسريبات السابقة كشفت عن التصميم، وبعض المواصفات، بما في ذلك أن الشركة قد تُعلن عن ثلاثة طُرز من الهاتف، وهي: (ون بلس 8)، و(ون بلس 8 برو)، و(ون بلس 8 لايت).

وكانت (ون بلس) قد أعلنت في شهر شباط/ فبراير الفائت أن حدث الإعلان عن الجيل التالي من هواتفها الذكية سيُعقد عبر الإنترنت، وليس في الواقع، نافيةً أن يكون السبب وراء القرار هو تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى إلغاء العديد من الأحداث التقنية الكبرى، بما في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020.

ونشر حساب الشركة نهاية الشهر الفائت الموجه للسوق الهندي عبر موقع تويتر مقطع فيديو قصيرًا يُشوِّق لجهاز جديد سيُكشف عنه في 3 آذار/ مارس المقبل.

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