تسريب صور جديدة لهاتف Galaxy A21 المرتقب

نشر موقع Android Headlines صورًا لهاتف مرتقب من شركة سامسونج باسم (جالاكسي أي21) Galaxy A21، وذلك بعد نحو أسبوع من تسريب صور لهاتفين آخرين من الشركة: (جالاكسي أي11) Galaxy A11، و(جالاكسي أي41) Galaxy A41.

وليست هذه المرة الأولى التي تُسرَّب فيها صور لهاتف (جالاكسي أي21)، إذ سُرِّبت صور في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولكنها حينئذ أظهرت هاتفًا مع قطع في الشاشة على شكل قطرة الماء، كما أظهرت ثلاث كاميرات خلفية. أما الصور الجديدة فهي مختلفة. إذ تأتي الكاميرا الأمامية في الصورة الجديدة ضمن الشاشة في الزاوية العليا اليسرى، وليس ضمن قطع. وعلى ظهر الهاتف، هناك حساس لبصمة الأصابع، بالإضافة إلى 4 كاميرات وضعت فوق بعضها بشكل رأسي، وليس 3 كاميرا.

وتكشف الصور أيضًا أن الهاتف سيأتي مع زر للطاقة، وأزرار لتغيير مستوى الصوت على الجانب الأيمن، بالإضافة إلى وجود منفذ USB، ومنفذ لسماعات الأذن التقليدية.

ومع أن سامسونج لم تعلن رسميًا عن مواصفات (جالاكسي أي21)، إلا أن التسريبات تتحدث عن هاتف يحتوي معالجًا من نوع Exynos 7904، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. أما الشاشة فهي من نوع AMOLED وبدقة HD+، والبطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ ساعة.