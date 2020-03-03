بي إم دبليو تنافس تيسلا عبر سيارتها الكهربائية BMW i4

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية (بي إم دبليو) BMW عن النسخة المفاهيمية لسيارة السيدان الكهربائية المسماة (i4) القادمة في وقت ما في عام 2021، حيث كان من المفترض عرض السيارة في معرض جنيف للسيارات الملغى، مما يمنح عشاق (بي إم دبليو) BMW فكرة عما يمكن توقعه من السيارة الكهربائية قيد التطوير.

وتقول (بي إم دبليو) BMW إن بعض عناصر التصميم لسيارة (i4) المفاهيمية ستنتقل إلى نموذج الإنتاج، وفي حال قارنت (i4) بالصور النموذجية التي شاركتها الشركة في شهر نوفمبر الماضي، فستلاحظ أن هناك بعض الاختلافات المرئية المهمة بين السيارتين، مما يشير إلى أن نموذج الإنتاج من (i4) يتميز بتصميم أكثر تحفظًا.

وتشكل شاشة لوحة القيادة المنحنية التي تظهر في صور المقصورة الداخلية للسيارة أحد العناصر التي ستشق طريقها إلى نموذج الإنتاج، وتقول الشركة إن هذه الشاشة هي نفسها التي تخطط لدمجها في سيارة (iNext)، بحيث يمكن للعميل استخدام الشاشة في ثلاثة أوضاع مختلفة تسمى (Core) و (Sport) و (Efficient).

ويغير كل وضع من شكل الواجهة الرقمية ومظهرها، وتعدل هذه الأوضاع الإضاءة المحيطة في سيارة (i4)، والتي تتميز بمحرك الجيل الخامس الحالي (eDrive) من (بي إم دبليو) BMW، على غرار سيارة (iNext) القادمة.

ويمكن للمحرك الذي تبلغ قدرته 390 كيلوواط أن يتسارع من صفر إلى 100 كيلومترًا في الساعة خلال أربع ثوان، بحيث يبلغ أقصى سرعة عند 200 كيلومترًا في الساعة، وتقول الشركة الألمانية إن بطارية (i4) بسعة 80 كيلو واط تمنح السيارة مدى يصل إلى 600 كيلومترًا باستخدام معيار (WLTP) الأوروبي.

وتعتزم (بي إم دبليو) BMW تصنيع (i4) في مصنعها الرئيسي في ميونيخ بألمانيا، وتقول الشركة إنها تخطط لاستثمار نحو 200 مليون يورو (زهاء 222 مليون دولار) لإعادة تجهيز المصنع، وأضافت أنه يمكن دمج نحو 90 في المئة من معدات الإنتاج الخاصة بالهيكل في هذه العملية، لكن نسبة 10 في المئة المتبقية بحاجة إلى بنائها حديثًا.

وتأمل الشركة الألمانية المصنعة للسيارات في طرح مليون سيارة كهربائية بحلول نهاية عام 2021، ووعدت بتوفير 25 طرازًا كهربائيًا بحلول عام 2023.