الساعة الذكية الجديدة من أوبو تشبه Apple Watch

تستعد شركة (أوبو) Oppo الصينية بتاريخ 6 مارس للإعلان عن ساعتها الذكية الجديدة (Oppo Watch) في حدث إطلاق الشركة لهاتفها الذكي الأحدث (Oppo Find X2)، وذلك وفقًا لتغريدة نشرتها الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر.

ومنحت التغريدة المرفقة بصورة المستخدمين نظرة أفضل على شكل ساعة الشركة الذكية القادمة على الطريق، والتي يبدو أنها تشبه ساعة آبل الذكية (Apple Watch) تمامًا.

وبالرغم من أن هناك الكثير من المعلومات التي لا نعرفها عن الساعة، من ضمنها السعر أو ميزاتها، لكن هناك بعض الأشياء التي يمكن التكهن بها من خلال هذه الصورة، إذ يبدو أنه من الممكن استخدام الساعة لإجراء المكالمات واستقبالها.

كما توضح الصورة أن هناك خيارًا لإرسال رسالة إلى المتصل إذا لم يكن المستخدم قادرًا على تلقي مكالمة المتصل.

وتبدو وجوه الساعات نفسها مختلفة بعض الشيء عن (Apple Watch)، بينما يبدو أن جسم الساعة الذكية (Oppo Watch) يشبه إلى حد ما شكل (Apple Watch)، إذ لا يوجد تاج دائري يمكن أن يعمل مثل التاج الرقمي لساعة آبل الذكية، وبدلًا من ذلك، فإن (Oppo Watch) لديها زر ثان يشبه أزرار أجهزة (WearOS) الأخرى.

وتأتي الساعة الموجودة على الجهة اليسار من الصورة بلون أزرق، وهذا الخيار اللوني ليس متوفرًا لساعة (Apple Watch)، كما تبدو الأساور مختلفة قليلاً عن تلك التي يمكنك الحصول عليها من آبل.

وكانت شركة (أوبو) Oppo أكثر وضوحًا حول تفاصيل التصميم في الفترة السابقة للإعلان الرسمي، إذ قال (براين شين) Brian Shen، المسؤول التنفيذي في الشركة، عبر تغريدة منشورة بتاريخ 17 فبراير إن (Oppo Watch) لديها شاشة منحنية وزجاج ثلاثي الأبعاد 3D.

ويقال إن شين شارك صورة أخرى للساعة على منصة التدوين الصينية (ويبو) Weibo بتاريخ 30 يناير تعطي نظرة أفضل على الزر العلوي الثاني وتكشف عن ميكروفون وخط أخضر في الزر السفلي.

It's time to say hello to #OPPOWatch. 👀

Unveiled at the #OPPOFindX2 Launch Event March 6, 10.30am CET. ⏰ pic.twitter.com/IwbOJnHoyg

— OPPO (@oppo) March 2, 2020