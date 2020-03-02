6 مزايا قد تجعل Galaxy S20 Ultra يستحق 1400 دولار

يعتبر هاتف Galaxy S20 Ultra من سامسونج حالة فريدة في عالم الهواتف الذكية، حيث يبدأ بسعر 1400 دولار، إنه من بين أغلى الهواتف الذكية التي يمكنك شراؤها، حيث لم تقم شركة آبل التي تشتهر بارتفاع سعر منتجاتها بإصدار هاتف يبدأ من 1400 دولار، إذن ما الذي يجعل جهاز Galaxy S20 Ultra باهظ الثمن؟

6 مزايا قد تجعل Galaxy S20 Ultra يستحق سعره.

الشاشة:

يتمتع الهاتف بشاشة ضخمة مقاس 6.9 بوصة مقارنةً بشاشة 6.7 بوصة على S20 Plus، وشاشة 6.2 بوصة على S20، وعلى الرغم من سعره الذي يبدأ من 1400 دولار، إلا أن شاشته مماثلة للشاشات الموجودة في S20 و S20 Plus العادية.

البطارية:

الهاتف الكبير غالبًا ما يعني بطارية كبيرة، حيث يحوي Galaxy S20 Ultra على بطارية عملاقة تبلغ 5000 مللي أمبير، بينما يحتوي Galaxy S20 Plus على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، وبطارية S20 سعة 4000 مللي أمبير.

صحيح أن حجم البطارية ليس كل شيء، وهناك بعض العوامل الإضافية التي يمكن أن تساوي بين هواتف Galaxy S20 الجديدة، على سبيل المثال، يمكن لشاشة S20 Ultra الكبيرة مقاس 6.9 بوصة جذب طاقة أكبر من شاشة S20 Plus بحجم 6.7 بوصة، مما يؤدي إلى عمر بطارية مماثل تقريبًا على كِلا الجهازين، حتى لو كانت أحجام البطارية مختلفة، كما لا توفر سامسونج عمر بطارية متوقعًا للطرز المختلفة على موقعها على الويب، ورفضت الشركة وضع تقديرات لعمر البطارية على مختلف الهواتف، ورغم كل ذلك يمكننا القول إن عمر البطارية في Galaxy S20 Ultra كان هائلاً.

الكاميرا الخلفية:

تحتوي الكاميرا القياسية في Galaxy S20 Ultra على مستشعر ضخم بقوة 108 ميجابكسل مقارنةً بكاميرا 12 ميجابكسل في Galaxy S20 و S20 Plus.

مع ذلك لا تلتقط كاميرا S20 Ultra صورًا بدقة 108 ميجابكسل، لكن بشكل افتراضي يقوم الهاتف بضغط تلك 108 ميجابكسل إلى 12 ميجابكسل لمعظم اللقطات المضاءة جيدًا، كما يمكنك الحصول على خيار التقاط صور بدقة 108 ميجابكسل وقتما تشاء، والتي تلتقط مزيدًا من التفاصيل وتتيح لك اقتصاص صورة بينما تفقد قدرًا أقل من التفاصيل عما تفعل مع عدد أقل من الميجابكسل.

تقريب رقمي 100x:

تذهب العدسة المكبرة الخاصة إلى ما يصل إلى 100x تقريب رقمي، وهذا مثير للإعجاب، لكن الصور فائقة التكبير تميل إلى أن تبدو ضبابية لذلك يمكنك التقريب إلى أقل من 100x للحصول على صور أوضح.

الكاميرا الأمامية:

تقوم سامسونج بتمييز S20 مع كاميرات رائعة،حيث تأتي الكاميرا الأمامية مع 40 ميجابكسل مقارنةً بكاميرا سيلفي ذات 8 أو 10 ميجابيكسل نموذجية، ويمنحك هذا الخيار التقاط صور شخصية مفصلة للغاية والحصول على صور شخصية أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

شبكات الجيل الخامس:

يدعم كل من S20 Ultra و S20 Plus فقط الأنواع الثلاثة لشبكات الجيل الخامس، بما في ذلك شبكات mmWave 5G فائقة السرعة أو عالية النطاق، ولا يتصل جهاز S20 العادي بشبكات mmWave 5G فائقة السرعة، ويدعم فقط شبكات الجيل الخامس ذات النطاق المنخفض والمتوسط، وعلى الرغم من كل هذا قد لا تتمكن حتى من الاتصال بشبكة 5G مع أي من هواتف S20، حيث أن شبكات 5G ضئيلة إلى حد ما في الوقت الحالي.

بصرف النظر عن هذه الأشياء المذكورة أعلاه، فإن Galaxy S20 Ultra مطابق إلى حد كبير لطرز S20 العادية، الأمر متروك لك فيما إذا كنت تقدر هذه المزايا بسعر 1400 دولار.