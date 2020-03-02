يمكن أن تكون إدارة الفصل الدراسي مهمةً صعبة للمُعلمين خاصةً إذا كان المطلوب هو إدارة عدة فصول دراسية مجتمعة، ولكن المُعلمين لم يعودوا مضطرين لاستخدام الوسائل التقليدية في إدارتهم للفصول الدراسية. بل يمكنهم استخدام بعض التطبيقات التي تسهل عملهم، وتعزز التواصل مع طلابهم.

فيما يلي 5 تطبيقات تساعد المعلمين في إدارة الفصول الدراسية:



1- تطبيق Schoology:

يعتبر هذا التطبيق من أبرز تطبيقات المعلمين وأدوات إدارة الفصول الدراسية، وهو عبارة عن (نظام لإدارة التعلم) LMS على شبكة الإنترنت. الحزمة الأساسية للتطبيق مجانية، وتتيح للمعلم إنشاء الدورات التدريبية، وكتابة التقاويم، وإنشاء دفتر ملاحظات على الإنترنت وضبط الحضور، وإدارة الوقت وتنظيمه والمشاركة في المناقشات التفاعلية مع الطلاب أو المعلمين الآخرين.

كما يمكن للمدارس شراء النسخة المُخصصة للمؤسسات والتي تتضمن ميزات إضافية مثل: إنشاء نماذج التقييم، وتتبع أداء الطلاب، بالإضافة إلى كافة الميزات الإدارية الأخرى.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أمازون في متجر أمازون، بالإضافة لتوفره كإضافة لمتصفح جوجل كروم.

2- تطبيق Socrative Teacher:

يمكن استخدام هذا التطبيق لتقييم الطلاب على مدار السنة الدراسية، ومعالجة هذه البيانات وتقييمها وتصديرها بالعديد من صيغ التقارير المختلفة مثل: (إكسل) Excel أو PDF، بالإضافة للمميزات التالية:

طرح الأسئلة المتعددة.

طرح الأسئلة المفتوحة والتصويت عليها.

إنشاء الاختبارات الخاصة.

مشاركة نتائج الاختبارات مع المعلمين الآخرين.

تنظيم وإدارة الحضور.

عرض نتائج الطلاب في الوقت الفعلي.

إنشاء تقارير وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو رفعها إلى خدمات التخزين السحابي.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور. بالإضافة لتوفره كإضافة لمتصفح: جوجل كروم.

3- تطبيق Nearpod:

هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء خطط الدروس التفاعلية، والعروض التقديمية، والتقييمات، وإنشاء خطط دروس رقمية ومشاركتها مع الطلاب أثناء السنة الدراسية وتتبع التقدم الفردي.

وتتألف الدروس من شرائح يُنشئها المعلم مثل: النصوص والفيديو والصور ومواقع الويب والأسئلة والاختبارات والاستطلاعات والواجبات. ويمكن للطلاب متابعة الدرس على أجهزتهم الخاصة، أو يمكن للمدرسين إدارة جلسة متزامنة حيث يقوم الطلاب بمتابعة الدرس في الوقت الفعلي.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور. ولمستخدمي ولمستخدمي يندوز في متجر مايكروسوفت. بالإضافة لتوفره كإضافة لمتصفح: جوجل كروم.

4- تطبيق Teacher Class123:

يعتبر من أبرز تطبيقات المعلمين التي تساعدهم على تتبع سلوك الطلاب وحضورهم للدروس، ومشاركتها مع أولياء الأمور، بالإضافة للعديد من المميزات الأخرى مثل:

تقديم الملاحظات الفورية للأفراد أو المجموعات من الهاتف أو الحاسوب.

التفاعل مع الطلاب من خلال مشاركة الصور والقصص.

إرسال الإشعارات المهمة والتأكد من استلامها عبر رمز (تم القراءة).

إرسال رسائل خاصة للطلاب أو أولياء الأمور.

مساعدة الطلاب على إدارة الوقت بشكل أفضل باستخدام المؤقت وساعة التوقيت والإنذار.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.

5- تطبيق School App for Parents:

يتيح هذا التطبيق مشاركة المعلومات بفعالية بين المدارس وأولياء الأمور، من خلال تمرير التواريخ والأحداث والسياسات وتغييرات الخطط الدراسية وجميع الأخبار الأخرى إلى الآباء مباشرة، بالإضافة لتوفيره خدمة قائمة على الويب لتحديث المحتوى وإضافته، ودفعه مباشرة إلى التطبيق ليراه الآباء. وتشمل بقية الميزات ما يلي:

قسم معلومات عن المدرسة.

قسم الأخبار ومعرض الصور.

تفاصيل الاتصال بالمدرسة والمعلمين.

النشرة الدورية للمدرسة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.