بالرغم من أن العديد من مستخدمي الأجهزة اللوحية يفضلون أجهزة آيباد iPad من شركة آبل، إلا أن هناك بعض الشركات المصنعة التي تقدم أجهزة لوحية بمواصفات قوية قادرة على منافسة أجهزة آيباد وبأسعار مناسبة.

فيما يلي 4 من أبرز أجهزة أندرويد اللوحية لعام 2020:

1- جهاز Google Pixel Slate :

يتنافس جهاز Google Pixel Slate بقوة مع جهاز iPad Pro من آبل، وجهاز Surface Pro من مايكروسوفت عن طريق مزج خصائص الحاسوب اللوحي مع ميزات جهاز Chromebook وتقديمها في جهاز واحد.

يعمل الجهاز بنظام التشغيل ChromeOS، ويأتي بشاشة 12.3 بوصة، وبدقة 3000×2000 بكسلًا، ويعمل بمعالج Intel Core-i7، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، ومساحة تخزين بسعة 256 جيجابايت.

ورغم أن Pixel Slate ليس جهازًا لوحيًا يعمل بنظام التشغيل أندرويد، إلا أنه يتيح لك الوصول إلى التطبيقات الموجودة في متجر جوجل بلاي بالإضافة إلى متصفح سطح المكتب بكامل ميزاته، ويدعم الاتصال بماوس ولوحة مفاتيح خارجية عبر البلوتوث.

2- جهاز Amazon Fire HD:

يأتي جهاز Fire HD 10 بمكبرات صوت قوية للغاية، ويقدم الجهاز العديد من المميزات لمشتركي خدمة Prime مثل: بث الأفلام وتنزيلها، والبرامج التلفزيونية والألعاب، ويمكنك الحصول على تطبيقات من جوجل بلاي، ولكن يجب عليك تثبيت المتجر أولًا على الجهاز.

يعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد مع واجهة مستخدم Amazon Fire UI ويأتي بشاشة 10 بوصات، وبدقة 1200×1920 بكسلًا، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت، ومساحة تخزين بسعة 32 جيجابايت يمكن زيادتها من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية Micro SDXC، وبطارية تبلغ سعتها 6300 ميلّي أمبير/الساعة.

3- جهاز Samsung Galaxy Tab S6:

يعمل جهاز Samsung Galaxy Tab S6 بنظام التشغيل أندرويد الإصدار 9، وشاشة 10.5 بوصات بدقة 1600×2560 بكسلًا، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت من نوع Snapdragon 855، ومساحة تخزين بسعة 256 جيجابايت يمكن زيادتها من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية Micro SDXC.

كما يعمل ببطارية تبلغ سعتها 7040 ميلّي أمبير/الساعة. ومع التحديثات الأخيرة لوضع DeX من سامسونج يمكن استخدام الجهاز كبديل للكمبيوتر المحمول حيث يتيح لك الاتصال بالماوس وأي شاشة خارجية.

4- جهاز Lenovo Smart Tab P10:

يجمع جهاز Lenovo Smart Tab P10 بين الحاسوب اللوحي والشاشة الذكية في جهاز واحد، حيث يأتي مع كاميرات أمامية وخلفية ومستشعر بصمة الإصبع، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد الإصدار 8.1، ويأتي الجهاز بشاشة 10 بوصات، وبدقة 1200×1920 بكسلًا.

بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت من نوع Snapdragon 450، ومساحة تخزين بسعة 64 جيجابايت يمكن زيادتها من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية Micro SDXC، وبطارية تبلغ سعتها 7000 ميلّي أمبير/الساعة.