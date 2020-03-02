مايكروسوفت تطلق طرازًا شفافًا جديدة من Xbox Controller

مايكروسوفت تطلق طرازًا شفافًا جديدة من Xbox Controller

أطلقت شركة مايكروسوفت طرازًا جديدًا من وحدة التحكم الخاصة بمنصة الألعاب (إكس بوكس) Xbox، يمتاز بأنه شفاف وبلون مميز.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أطلقت في السابق طرازين شفافين من وحدة التحكم Phantom Xbox، وباللونين الأبيض، والأسود، ولكن الطراز الجديد يأتي شفافًا وباللون الأرجواني.

وعلى غرار كافة وحدات التحكم الحديثة، فإن الطراز الجديد يشمل دعمًا لتقنية البلوتوث، وسيبدأ فتح باب الطلب المسبق على وحدة التحكم اعتبارًا من اليوم بسعر 69.99 دولارًا أمريكيًا، على أن يبدأ شحنها اعتبارًا من 17 آذار/ مارس الجاري.

يُشار إلى أن مايكروسوفت بدأت إطلاق طرز بتصميم مخصص من وحدة التحكم الخاصة بمنصة (إكس بوكس) منذ سنوات، ولكن هذه التصاميم الشفافة الخاصة متاحة بثلاثة ألوان فقط: الأبيض، والأسود، والأرجواني. وهناك تصاميم معتمة، وتصاميم أخرى.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن وحدة التحكم الجديدة تدعم العمل مع أنظمة آي أو إس، وأندرويد، وحواسيب ويندوز 10، كما أنها ستدعم الجيل القادم من منصة الألعاب (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X.