فيسبوك تعلن عن إطلاق مسنجر بتصميم جديد

قالت شركة فيسبوك اليوم الاثنين: إنها ستبدأ في إطلاق نسخة “أسرع، وأصغر، وأبسط” من تطبيق التراسل الفوري (مسنجر) على نظام (آي أو إس) iOS المشغل لهواتف آيفون من آبل.

وتقول فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم: إن النسخة الجديدة من التطبيق ستُحمَّل أسرع بمقدار الضعف مقارنةً بالنسخة الحالية، ثم إنها حجمها لن يتعدى ربع حجم النسخة الحالية. ومن المتوقع أن تُطلق النسخة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي منشور على شبكة فيسبوك، قال الرئيس التنفيذي (مارك زوكربيرج): إن النسخة الجديدة من مسنجر ستجعل المستخدمين يشعرون بأنها أسرع وأكثر استجابةً مقارنة بالتطبيقات الأخرى التي يستخدمونها.

وقالت فيسبوك في تدوينة: إنها – بغية الوصول إلى هذه المزايا في مسنجر – أعادت كتابة الشفرة الأساسية للتطبيق بالكامل. ومع ذلك، نبهت الشركة على أن التصميم الأبسط الجديد سيكون على حساب غياب بعض المزايا مؤقتًا. ولم تحدد الشركة المزايا التي ستُزال.

تجدر الإشارة إلى أن موقع TechCrunch التقني نشر يوم الجمعة الماضي تقريرًا عن التصميم الجديد لتطبيق مسنجر، وفيه ظهر أن الشركة تخلت عن تبويب (استكشف) Discover الذي يعرض الدردشات الآلية. ومن جانبها، قالت فيسبوك: إنها تعمل على إعادة تلك المزايا قريبًا، ولكنها لم تحدد جدولًا زمنيًا لذلك.

وكانت فيسبوك قد أعلنت عن إعادة تصميم تطبيق مسنجر في شهر أيار/ مايو 2018. وتعهدت وقتئذ بجعل التطبيق أبسط مع إعادة التصميم الجديدة.