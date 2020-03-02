سامسونج وإل جي تغلقان مصانع بكوريا بعد ثبوت إصابة عمال بكورونا

قالت شركتا سامسونج وإل جي يوم الأحد: إنهما أغلقتا مصانعهما في كوريا الجنوبية بعد أن تبين أن أحد العمال مصاب بفيروس كورونا.

وقالت سامسونج في بيان: إن مصنعها المخصص لصناعة الأجهزة المحمولة في مدينة جومي، بالقرب من دايجو، حيث توجد معظم حالات الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية، سيُغلق حتى مساء الأحد بسبب أعمال التطهير، ثم سيُعاد فتح الطابق الأرضي حيث كان يعمل الموظف المصاب بعد ظهر يوم الثلاثاء. وأضافت سامسونج أن إصابة الموظف بالفيروس ثبتت يوم السبت، مضيفةً أنها ستنفذ “جميع التدابير اللازمة” لمنع انتشار الفيروس.

ويصنع خط إنتاج جوبي – الذي أُغلق مؤقتًا الشهر الماضي بعد اكتشاف حالة سابقة – هواتف (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip، و(جالاكسي إس20) Galaxy S20 الرائدة من سامسونج، ومع ذلك، فإن إنتاج المصنع لا يمثل إلا جزءًا صغيرًا من إجمالي إنتاج الهواتف الذكية للشركة.

ومن ناحية أخرى، قال مسؤول لدى شركة (إل جي إنوتيك) LG Innoteck – التي تزود وحدات الكاميرا الخاصة بأجهزة آبل: “إن الشركة أغلقت مصنعها في جومي يوم الأحد بعد التأكد من إصابة أحد عمالها بالفيروس”. وقال المسؤول: “إن المصنع سيُغلق أيضًا يوم الاثنين لتطهيره”.