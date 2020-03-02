أوبو تعلن رسميًا عن هاتف Reno 3 Pro

أعلنت شركة أوبو Oppo رسميًا عن النسخة العالمية من هاتفها الذكي Reno 3 Pro، بحيث يأتي هاتف أوبو الجديد، وهو نسخة معدلة من طراز (Reno 3 Pro) الداعم لشبكات الجيل الخامس الذي كشفت عنه الشركة في شهر ديسمبر 2019 في الصين، مزودًا بكاميرا أمامية مزدوجة، كما أنه مزود بكاميرا خلفية رباعية، لكن النسخة العالمية غير داعمة لشبكات الجيل الخامس.

وبحسب الإعلان، فإن هاتف Oppo Reno 3 Pro الذكي يستخدم خوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتشغيل الوضع الداكن جدًا (Ultra Dark Mode) تلقائيًا عندما تكون الإضاءة أقل من لوكس واحد، وذلك في سبيل التقاط صور واضحة في البيئات المظلمة.

وقدمت أوبو مستشعر البصمة المدمج تحت الشاشة في جهاز Reno 3 Pro، ويوفر الهاتف الذكي ما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين، كما أعلنت الشركة الصينية عن إطلاق (Oppo Kash) كمنصتها للخدمات المالية – على غرار (Realme Paysa) التي أطلقتها العلامة التجارية Realme التابعة لشركة أوبو في العام الماضي.

ويتميز الجهاز بشاشة مقاس 6.7 إنشات بدقة 1080×2400 بيكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 وثقب مزدوج يختلف تصميمه عن تصميم الثقب المفرد الذي ظهر لأول مرة على Reno 3 Pro في الصين، وتأتي شاشة الهاتف مع شهادة (TÜV Rheinland)، والتي يقال إنها تقلل من انبعاثات الضوء الأزرق.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج MediaTek Helio P95، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، ويحتوي Oppo Reno 3 Pro على ذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

كما يأتي الهاتف الذكي مع مستشعر البصمة (Hidden Fingerprint Unlock 3.0)، ويحتوي على ميزة (Dolby Atmos)، بالإضافة إلى دعم الصوت العالي الدقة، إلى جانب بطارية بسعة 4025 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع (VOOC Flash Charge 4.0) بسرعة 30 واط.

وبالنسبة للتصوير، فإن Oppo Reno 3 Pro يحتوي على كاميرا خلفية رباعية، بعدسة أساسية بدقة 64 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وعدسة تصوير تليفوتوغرافية بدقة 13 ميجابيكسل مزودة بفتحة f/2.4، وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل مع مجال رؤية (FoV) يبلغ 119.9 درجة.

ويوجد أيضًا مستشعر أحادي بدقة 2 ميجابيكسل، وتدعم الكاميرا الخلفية ميزة التقريب الهجين بمقدار 5X، والتقريب الرقمي بمقدار 20X، إلى جانب كاميرا أمامية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 44 ميجابيكسل بفتحة f/2.4، ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل بعدسة بفتحة f/2.4.

وقدمت أوبو تطبيقها لتحرير الفيديوهات (Soloop Smart Video Editor) على Reno 3 Pro من أجل السماح للمستخدمين بتحرير ومشاركة مقاطع الفيديو على حسابات التواصل الاجتماعي.

ويأتي Oppo Reno 3 Pro مزودًا بميزة (Hyper Boost) لتقديم أداء محسن للألعاب مع القدرة على الرد السريع على الرسائل أثناء ممارسة الألعاب المختلفة.

كما يتميز الهاتف بميزات تركز على الكاميرا، مثل التراكب المتعدد الأطر، والحد من الضوضاء المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، ووضع التصوير الليلي (Ultra Night Mode)، وبالإضافة إلى ذلك، هناك ميزات (Video Bokeh) و (Video Zoom) و (AI Beauty Mode) أثناء تسجيل الفيديو.

ومن المقرر أن توفر الشركة نسخة 8/128 جيجابايت من هاتف Oppo Reno 3 Pro في 6 مارس بخيارات لونية هي الأزرق Auroral Blue والأسود Midnight Black والأبيض Sky White، وذلك بسعر 415 دولارًا أمريكيًا، في حين تتوفر نسخة 8/256 جيجابايت بسعر 455 دولارًا أمريكيًا.