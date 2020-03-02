أبرز 5 تطبيقات لمشاهدة الأفلام مجانًا

زاد الطلب على مشاهدة الأفلام وعروض التلفاز والبرامج المجانية مع توفر الهواتف الذكية التي تقدم شاشات وميزات تجعل الأمر أكثر سهولة، بالإضافة إلى توافر التطبيقات التي تقدم هذا المحتوى لهواتف آيفون وأندرويد، فإذا كنت تبحث عن أبرز تطبيقات الأفلام المجانية، فهذا المقال لك.

فيما يليأبرز 5 تطبيقات لمشاهدة الأفلام مجانًا:

1- تطبيق Sling TV:

يعتبر هذا التطبيق من أبرز تطبيقات الأفلام المجانية، وبالإضافة إلى توفيره للأفلام المجانية فإنه يتيح لك مشاهدة مجموعة من برامج التلفاز المتنوعة، والألعاب الرياضية والأخبار والبرامج الكوميدية وعروض الأطفال. ويمكنك استخدام التطبيق للبث التلفزيوني المباشر من أكثر من 150 قناة.

مثل قنوات: ESPN، TNT، CNN، HGTV، كما يقدم التطبيق أيضًا أكثر من 100,000 فيلم وعرض تلفازي عند الطلب، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الموجهة للأطفال، من شبكات تلفاز مثل: Disney، و Nick Jr، و Cartoon Network.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي.

2- تطبيق Tubi:

يعتبر من تطبيقات الأفلام المجانية المشهورة، ويضم مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج مثل: الأفلام الحديثة وأفلام الرسوم المتحركة، والأفلام الدرامية الكورية، والعروض التلفزيونية البريطانية، بالإضافة إلى إضافة أفلام وعروض جديدة كل يوم جمعة.

يتيح لك التطبيق نقل شاشة الهاتف إلى شاشة التلفاز باستخدام Chromecast أو AirPlay ، بالإضافة إلى مزامنة حسابك في التطبيق مع أجهزة متعددة، وإمكانية إيقاف مشاهدة الأفلام والعروض التلفزيونية في شاشة الهاتف ومتابعة المشاهدة من شاشة أخرى من مكان الإيقاف نفسه.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي.

3- تطبيق Crackle:

أحد أكثر تطبيقات الأفلام المجانية شهرة، وقد طُور بواسطة شركة Sony Pictures Television، ويتميز بمجموعة مختارة من الأفلام المجانية تشمل فئات: الكوميديا، والدراما، والحركة، والإثارة، بالإضافة إلى البرامج التلفزيونية، القديمة والجديدة على حد سواء.

يحتوى هذا التطبيق على عدة ميزات فريدة مثل: قناة Spotlight التي تعرض الأفلام الموصى بها من فريق التطبيق مما يتيح لك اكتشاف المحتوى الذي لم تسمع به من قبل، كما تقدم لك ميزة Watch Later إمكانية حفظ قائمة الأفلام والعروض التلفزيونية التي ترغب في مشاهدتها بمجرد توفرها.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي.

4- تطبيق Viki:

إذا كنت من محبي السينما الآسيوية، فهذا التطبيق يعتبر مناسبًا لك، حيث يقدم لك مجموعة ضخمة من المحتوى الآسيوي من دول مثل: كوريا الجنوبية والصين واليابان، والتي تشمل: الدراما التلفزيونية والأفلام والعروض التلفزيونية الواقعية، مع توفير ترجمات بأكثر من 200 لغة.

وإحدى الميزات الرائعة للتطبيق هي خاصية الدردشة مع المشاهدين الآخرين أثناء بث البرامج والأفلام، مما يجعلها طريقة فعالة لتكوين الصداقات ومشاركة الاهتمامات، وهو ما تفتقر إليه تطبيقات الأفلام المجانية الأخرى.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي.

5- تطبيق Vudu:

يوفر هذا التطبيق مجموعة متنوعة من العروض التليفزيونية التي تغطي أنواعًا متعددة للمحتوى المرئي، وقدد صُمم بواجهة واضحة يسهل التنقل عبرها، كما يُنظم العروض التلفزيونية والأفلام في تبويبات وفقًا لنوعها.

يضم التطبيق ميزة رائعة لا توجد في تطبيقات الأفلام المجانية الأخرى، وهي إمكانية تنزيل الأفلام والعروض التلفزيونية على الأجهزة لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي.