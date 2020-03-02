يبحث الكثير من المستخدمين عن أفضل خدمات طباعة الصور عبر الإنترنت، حيث يملك الجميع اليوم ذكريات رقمية في الهواتف الذكية أو الحواسيب، ويحاول معظمنا تحويل هذه الذكريات إلى لوحات فنية نزين بها منازلنا أو مكاتبنا، لذا سنقدم لك اليوم قائمة بأبرز خدمات طباعة الصور عبر الإنترنت.

لماذا يُفضل استخدام خدمة طباعة الصور عبر الإنترنت؟

هناك عدة أسباب تقف خلف اختيار المصورين والمستخدمين لإحدى خدمات طباعة الصور عبر الإنترنت، حيث تتمثل هذه الأسباب في:

الجودة: خدمات طباعة الصور عبر الإنترنت هي شركات لها الكثير من التمويل، وهذا يعني أنها استثمرت في أفضل الطابعات، ولديها أفضل الفرص لظهور الصور بشكل احترافي أكثر مما لو كنتُ قد طبعتها باستخدام المعدات الخاصة بك، إلا إذا كنت تنفق الكثير من الأموال على الطابعات.

الخبرة: تملك خدمات الطباعة خبراء يراقبون الطابعات الخاصة بهم في جميع الأوقات، حيث ستضمن الطابعات دقة الألوان.

تعدد الخيارات: حتى المصورون المحترفون ليس لديهم الكثير من الخيارات المتاحة في استوديوهاتهم، لكن تحتوي خدمات طباعة الصور عبر الإنترنت على مجموعة واسعة من أنماط الورق والإطارات، كما يمكن للعديد من خدمات الطباعة القيام بالطباعة على الخشب والمعادن والأكواب، وفي بعض الحالات على الهواتف والعديد من المواد الأخرى.

خيارات الحجم: لا يشتري معظم الأفراد طابعات باهظة الثمن يمكنها إنتاج صور كبيرة جدًا، لكن خدمات طباعة الصور عبر الإنترنت لديها تلك الطابعات.

التكلفة: الأشخاص الذين يطبعون عملهم باستمرار يوفرون المال فقط على المدى الطويل، وليس هذا هو الحال بالنسبة لأولئك الذين يطبعون الصور من وقت لآخر، لذا فإن شراء آلة لطباعة بعض الصور سنويًا لا يستحق التكلفة العالية، ويفضل استخدام خدمات الطباعة عبر الإنترنت.

أبرز خدمات طباعة الصور عبر الإنترنت.

تعد واحدة من خدمات طباعة الصور الأكثر شعبية على الإنترنت بين المصورين، حيث تحقق توازنًا بين الجودة والسعر، وهي مملوكة لشركة Adorama، وهي شركة تجزئة ضخمة تركز على التصوير الفوتوغرافي، حيث يسمح حجم الشركة لـ Printique بالحصول على قوة عاملة أكبر، مما يعني بدوره سير عمل أسرع، وخيارات أكثر، وخدمة عملاء أفضل، وتتمتع Printique بالثقة من قِبل المتخصصين في مطبوعاتهم.

غالبًا ما يعرّف محترفو الصناعة هذه الخدمة كأفضل خدمة طباعة للصور عبر الإنترنت في العالم، حيث تثق بها أكثر الشركات شهرة في هذا المجال، ولهذا السبب لديها عملاء مثل بورش وناشونال جيوغرافيك وكوكا كولا وأودي وسوليد ون وأوليمبوس وآخرين.

خدمة طباعة صور راقية، لديها موقع ويب بسيط يحوي خيارات محدودة، لكن ما يقومون به هو عمل مذهل، حيث يستمر المحترفون في العودة إليهم نظرًا لجودتهم وخدمة العملاء الرائعة، وسهولة استخدام موقعهم.

تملك هذه الخدمة ميزة رئيسية واحدة تتميز بها، حيث يمكن لمستخدمي Lightroom الوصول إليها مباشرةً من تطبيق Lightroom CC، حيث ترتبط خوادم أدوبي معها، مما يعني أنه ليست هناك حاجة لتحميل الصور وإضاعة الوقت مع مواقع الويب المربكة.

توفر الخدمة مطبوعات عالية الجودة وخدمة عملاء رائعة، وتعتبر أغلى قليلاً من الخيارات الأخرى في هذه القائمة لكن العمل معها يستحق الثمن.

توفر الخدمة جميع أنواع الأدوات والهدايا الرائعة التي يمكنك من خلالها طباعة صورك، وتتميز بجودة الصور وأسعارها المنطقية.

تتميز الخدمة بجودة صورة جيدة وموقع لطيف، وأسعار جيدة، وخدمة عملاء يمكن الاعتماد عليها، ويمكننا أن نقول بأمانة: إنه لا يمكنك أن تخطئ في Snapfish، لكن من المحتمل ألا تقوم بطباعة صور حائزة على جوائز عندها.

تتميز خدمة Amazon Print بجودة صورة جيدة لكنها بالتأكيد ليست الأفضل، ما هو عظيم في هذه الخدمة هو أسعارها، التي تميل إلى أن تكون صفقة لا بأس بها، وللأسف لم يتم تصميم موقع الويب والنظام للتصوير الفوتوغرافي لذلك يمكن أن يكون التنقل فيه مرهقًا بعض الشيء.