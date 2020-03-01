تطور تطبيق البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail من خدمة بريد إلكتروني تقليدية لتصبح أداة أعمال قوية، وجزءًا لا يتجزأ من أدوات جوجل للإنتاجية، ولكن مع إضافة المزيد من الميزات إليه كل فترة فقد أصبح أداؤه أقل سرعة.

لذا إذا كنت تشعر أن جيميل أصبح بطيئًا بشكل غير طبيعي بالنسبة لك سواء على الهاتف الذكي أو الحاسوب، فإليك عدة نصائح وحيل تساعدك على تسريع تطبيق البريد الإلكتروني من جديد.

فيما يلي سنتعرف على 5 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من جيميل:

1- إخفاء نافذة الدردشة:

يتضمن التصميم الافتراضي لصندوق الوارد في جيميل نافذة دردشة في الركن الأيمن بالأسفل، التي تتيح لك استخدامه للدردشة مع جهات اتصالك في جوجل، ولكن وجودها يمكن أن يبطئ عملية التحميل الأولي لصندوق الوارد الخاص بك والأداء العام لتطبيق جيميل أثناء استخدامه.

لإخفاء هذه النافذة، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة الترس في أعلى يمين صندوق الوارد.

اختر (الإعدادات) من القائمة المنسدلة.

اضغط على خيار (الدردشة) من علامات التبويب أعلى الشاشة.

اختر (إيقاف الدردشة) Chat off.

اضغط على (حفظ التغييرات) Save Changes.

2- تقليل عدد الرسائل في الصفحة الرئيسية:

لتسريع تحميل المتصفح وبالتالي تسريع صفحة البريد الوارد على جيميل، يمكنك تغيير عدد المحادثات التي تظهر فيها. وذلك بضبطها لإظهار 10 أو 15 أو 20 أو 25 أو 50 أو 100 من رسائل البريد الإلكتروني مرة واحدة وتذكر أنه كلما زاد العدد زاد الوقت المستغرق في عرض صفحة البريد الوارد.

انقر على أيقونة الترس في أعلى يمين الصفحة، اختر (الإعدادات).

اختر علامة التبويب (عام).

اضغط على خيار (الحد الأقصى لحجم الصفحة).

في القائمة المنسدلة حدد الحد الأقصى لعدد رسائل البريد الإلكتروني التي تريد عرضها مرة واحدة في صندوق الوارد.

قم بالتمرير للأسفل واختر (حفظ التغييرات).

3-أرشفة الرسائل:

يمكنك أرشفة رسائل بريد جيميل التي لا تحتاج لوجودها في صندوق الوارد، ولكنك في الوقت نفسه لا تريد حذفها. وتؤدي أرشفتها إلى نقلها إلى خارج صندوق الوارد، وبالتالي سيكون على جيميل تحميل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة والواردة التي لم تقرأها فقط.

للقيام بذلك، مرِّر مؤشر الماوس فوق الرسالة، ثم انقر على المربع الذي به سهم متجه للأسفل، ستُحذف الرسالة من البريد الوارد، ولكن يمكنك الوصول إليها عن طريق النقر على خيار (كل الرسائل) All Mail في الشريط الجانبي الأيسر.

4- تقليل عدد علامات التبويب:

تستخدم جوجل الذكاء الاصطناعي في فرز البريد الوارد في جيميل ووضعها في علامات تبويب رئيسية هي: أساسي، اجتماعي، عروض ترويجية، تحديثات، ومنتديات، وهذه التبويبات يمكن أن تبطئ الصفحة الرئيسية.

لذلك يجب عليك الاحتفاظ بعلامات التبويب التي تريدها فقط وإزالة تلك التي لا تريدها، وللقيام بذلك اتبع ما يلي:

انقر على أيقونة الترس.

اختر (إعداد صندوق الوارد) Configure Inbox.

في الصفحة التالية، قم بإلغاء تحديد فئات البريد الوارد التي لم تعد تريدها.

انقر على (حفظ) Save.

5- استخدام مانع إعلانات:

يمكنك لاستخدام (مانع إعلانات) Ad Blocker، أو إضافة متصفح لمنع التتبع، أن يؤدى إلى تسريع تحميل متصفح جوجل كروم، وبالتالي تسريع تحميل صندوق الوراد في بريد جيميل وتحديثه بسرعه، ولكن تذكر أنه في بعض الأحيان قد يمنع استخدام مانع الإعلانات بعض ميزات جيميل من العمل بشكل طبيعي.