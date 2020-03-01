أصبحت الهواتف الذكية أداة لا غنى عنها في حياتنا اليومية، لما تقدمه من خصائص لتنفيذ المهام اليومية وزيادة الإنتاجية، وإذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون فإن هناك الكثير من الحيل والنصائح التي يمكنك استخدامها لتكون أكثر إنتاجية أثناء استخدام الهاتف.

إليك 5 حيل لزيادة الإنتاجية باستخدام هاتف آيفون:



1- حفظ أي عنصر بتنسيق PDF:

يمكنك حفظ أي شيء تقريبا في هاتف آيفون كملف بتنسيق PDF، وذلك باتباع الخطوات التالية:

افتح العنصر الذي تريد حفظه في آيفون.

اضغط على خيار (مشاركة) Share، ثم اختر (طباعة) Print.

عندما يظهر مربع الحوار، سترى معاينة للعنصر الذي ترغب في طباعته، اضغط عليه بأصبعين ووسع المربع.

سترى أن المعاينة قد أصبحت على كامل شاشة آيفون.

اضغط على أيقونة (مشاركة) Share، ثم اضغط على (نسخ إلى الكتب) Tap Copy to Books.

2- إنشاء محاضر الاجتماعات:

إذا كنت مسؤولًا عن كتابة محاضر الاجتماعات، أو كنت طالبًا تبحث عن تسجيل المحاضرات صوتيًا، أو تحاول أن تنقل مناقشة طويلة للرجوع إليها لاحقا، كل ما عليك هو تنزيل تطبيق Otter.ai في هاتف آيفون.

حيث يقوم التطبيق بنسخ المحادثات في وقتها الفعلي باستخدام ميكروفون الهاتف، وحفظها في ملف الوسائط، وبمجرد نسخ التسجيل بالكامل، يمكن تصديره بتنسيقات مختلفة.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- كتابة الملاحظات الصوتية:

يمكنك استخدام آيفون عن طريق المساعد الصوتي (سيري) Siri، لتسجيل الملاحظات والأفكار التي تظهر فجأة، كل عليك هو مطالبة Siri بفتح تطبيق الكتابة (وورد) Word، والضغط على أيقونة الميكروفون الموجودة على لوحة المفاتيح التي تظهر، ثم البدء مباشرة.

4- تقييد وصول الإشعارات:

إذا كنت تتلقى الكثير من (الإشعارات) Notification على مدار اليوم، يمكنك تفعيل تلقى إشعارات محدودة من البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي في هاتف آيفون، حيث ستجد ثلاثة خيارات:

الإشعارات العاجلة: للتطبيقات أو رسائل البريد الإلكتروني، أو مواقع التواصل الاجتماعي، وستظهر في شاشة القفل ومركز الإشعارات مع الصوت.

الإشعارات المهمة: للتطبيقات الأقل استخداما، وستظهر في قفل الشاشة ومركز الإشعارات مع خيار تفعيل الصوت.

الإشعارات غير المهمة: وهي لتجاهل أي تطبيق مثل: مواقع التواصل الاجتماعي، أو رسالة غير مهمة، ولن تظهر لك هذه الإشعارات بل سيكون عليك الدخول إلى التطبيق المعنى لمشاهدتها.

ولتفعيل هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات).

اختر (الإشعارات).

منها يمكنك تفعيل أي من الخيارات أعلاه في كل تطبيق بشكل مفرد.

5- تفعيل وضع عدم الإزعاج:

إذا كنت تريد التركيز على ما تفعله، فيمكنك تفعيل وضع (عدم الإزعاج) Do Not Disturb، هذه الميزة تتيح لك عدم سماع أي صوت مكالمة واردة أو إشعار، وسيظل هاتف آيفون قيد العمل ولكن بدون ظهور أي شيء على الشاشة حتى تقوم بإلغاء وضع عدم الإزعاج.