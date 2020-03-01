4 خطوات يجب اتخاذها لتأمين حساب جيميل الخاص بك

يحوي حسابك في جيميل على وفرة من المعلومات الشخصية، من البيانات المصرفية إلى الرسائل الشخصية، وحتى طلبات إعادة تعيين كلمة المرور، فإذا قام شخص ما بالوصول إليه فسيتمكن من الوصول إلى معظم معلوماتك، ولن يستغرق تأمين حسابك في جيميل أكثر من 10 دقائق لذلك لنبدأ بالخطوات.

4 خطوات يجب اتخاذها لتأمين حساب جيميل.

استخدام كلمة مرور قوية:

نعتبر جميعًا مذنبون في إعادة استخدام كلمات المرور البسيطة في مرحلة ما، حيث يعتبر إعادة استخدام كلمات المرور ذاتها عبر المواقع والخدمات المتعددة يتيح المجال أمام المتسللين للوصول إلى حسابك، يكفي أن يتم تسريب أو خرق في خدمة واحدة وسيصل المتسللون لجميع حساباتك التي تحمل كلمة السر ذاتها.

لذلك يجب استخدام كلمات مرور فريدة تم إنشاؤها عشوائيًا باستخدام مدير كلمات المرور لكل حساب عبر الإنترنت لديك أو قم بإنشاء الكلمة بنفسك، ولتغيير كلمة مرور حساب جوجل، تفضل بزيارة صفحة أمان حساب جوجل وانقر فوق (كلمة المرور) أسفل قسم تسجيل الدخول إلى جوجل، تحقق من كلمة المرور الخاصة بك إذا طُلب منك ذلك، ثم أدخل كلمة مرورك الجديدة التي أنشأها مدير كلمات المرور الخاصة بك وانقر فوق (تغيير كلمة المرور).

تمكين التحقق بخطوتين:

بدون التحقق في خطوتين، يحتاج المتسللون فقط إلى كلمة المرور للوصول إلى حساب جوجل بالكامل، بما في ذلك يوتيوب والبريد الإلكتروني جيميل وجوجل باي، وتذكر أنه إذا قمت بإعادة استخدام نفس كلمة المرور لخدمات متعددة، فيمكن للمتسللين الحصول عليها من خرق البيانات أو من خلال عملية احتيال.

من خلال التحقق في خطوتين، والذي يطلق عليه أحيانًا المصادقة الثنائية، سيحتاج المتسللون إلى كلمة مرورك ورمز مرور مكون من ستة أرقام تم إنشاؤه عشوائيًا أو الوصول الفعلي إلى هاتفك قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى حسابك، ويمكنك تفعيل التحقق من خلال الوصول إلى صفحة أمان حساب جوجل.

التحقق من طرق الاتصال الاحتياطية:

منذ أن قمت بإعداد حساب جيميل لأول مرة، ربما تكون قد غيرت رقم هاتفك أو تخليت عن حساب بريد إلكتروني قديم، لذلك من الجيد التحقق من طرق الاتصال الاحتياطية الخاصة بك، هذا ما تستخدمه جوجل في حالة قفل حسابك للتحقق من أنك صاحب الحساب.

تفضل بزيارة هذه الصفحة وابحث عن القسم المعنون (طرق التحقق من هويتك)، وانقر فوق كل قسم، رقم الهاتف لاسترداد الحساب والبريد الإلكتروني لاسترداد الحساب وسؤال الأمان، وقم بتحديثها بالمعلومات الحالية.

نشاط الحساب:

من المحتمل أن يقوم أحد المتطفلين بالوصول إلى حسابك دون علمك، وللتحقق قم بتسجيل الدخول إلى حساب جيميل الخاص بك وانتقل إلى أسفل الصفحة، سترى سطرًا يقول (آخر نشاط للحساب)، في نهاية هذا السطر انقر فوق (تفاصيل) لمعرفة متى وكيف يتم استخدام حسابك، إذا كنت تشك في أي نشاط، انقر فوق الزر المسمى (تسجيل الخروج من جميع جلسات جيميل الأخرى على الويب) وقم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور.