3 علامات تحذيرية يجب البحث عنها قبل تنزيل أي تطبيق

هل تقرأ شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بأي تطبيق أو خدمة قبل الضغط على خيار الموافقة؟ إذا لم تكن تفعل، فأنت لست وحدك. حيث أظهرت الأبحاث أن عددًا قليلاً جدًا من الأشخاص يمضون الوقت الكافي في قراءة ما يطلبه التطبيق أو موقع الويب من شروط قبل الموافقة عليها، كما أشار باحثون آخرون إلى أن شروط الخدمة الطويلة لم يُراعى في تصميمها أن تكون سهلة الفهم.

لذلك سنستعرض اليوم 3 علامات تحذيرية يجب البحث عنها قبل الضغط على خيار الموافقة على سياسة الخصوصية لتنزيل تطبيق أو الاشتراك في أي خدمة:

1- التعقيد:

يقول الخبراء: “لا نتوقع أن يقوم كل شخص بقراءة شروط الخدمة وسياسة الخصوصية بأكملها لأي تطبيق أو خدمة، كما أن المستخدم العادي لم يحصل على التدريب اللازم لفهم هذه الشروط حتى لو قام بقراءتها كلها، لذلك تستغل بعض الشركات هذه النقاط وتعمل على تعقيد هذه الشروط مما يساعدها على إخفاء ما تريده حول كيفية استغلالها لبيانات المستخدمين”.

لذلك يجب الانتباه إلى أسلوب الكتابة إذا كان معقدًا. فإذا قرأت الفقرة الأولى ولم تتوصل إلى المقصود منها، فغالبًا هذه الشركة لا تضع المستخدم في المعادلة، حيث إن التطبيقات والخدمات ذات السياسات المعقدة التي لا توضح بالضبط ما يجب أن يوافق المستخدم عليه مثل: مشاركة بياناته مع أطراف ثالثة – غالبًا ما تكون مخادعة، ويجب تجنبها.

2- الموافقة الضمنية:

إذا تضمنت شروط الخدمة وسياسات الخصوصية أي بنود تنص على (موافقة ضمنية) Implicit agreement يجب أن تكون حذرًا، لأن هذا يعني أنك لا تمنح موافقتك على شيء محدد، لكن موافقتك ينطوي عليها إجراء أو موقف معين. فعلى سبيل المثال: إذا كانت اتفاقية شروط خدمة تتضمن عبارة “من خلال تصفح صفحة الويب هذه فإنك توافق على A وB وC”، يقول الخبراء إن هذا النوع من اللغة غير قابل للتنفيذ ولا يجب أن يكون قابلاً للتنفيذ.

3- جمع البيانات والسعر:

يعتبر عامل جمع البيانات ومشاركتها هو العامل الأهم في شروط الخدمة وسياسات الخصوصية ويجب مراعاته قبل الوصول إلى التنزيل، وكذلك الطريقة التي يربح بها التطبيق المال خاصةً إذا كان التنزيل مجانيًا.

يمكن أن يؤدي تحقيق الدخل من الإعلانات داخل التطبيق إلى توفير خدمة أفضل، ولكنه أيضًا قد يعني أنه يحقق ربحًا من بيع بياناتك. بالطبع يوجد فرق كبير بين جمع بعض البيانات الضرورية لمساعدة التطبيق على أن يكون مفيدًا مقارنةً مع جمع الكثير من البيانات الحساسة التي تُباع إلى معلنين، أو جهات خارجية لا تعلم فيما تستخدمها.

علامات تحذيرية أخرى:

على الرغم من أنه من المهم معرفة ما هو موجود في البنود قبل الموافقة عليها، إلا أن هناك بعض العلامات التحذيرية الأخرى يمكنك اكتشافها فور تثبيت التطبيق.

قد تكون الأذونات التي يطلبها التطبيق ليعمل بطريقة صحيحة واحدة من أبرز العلامات التحذيرية؛ فعلى سبيل المثال: كيف يحتاج تطبيق الآلة الحاسبة إلى الوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا أو الموقع الجغرافي لكي يعمل؟

كما يجب الانتباه أيضًا إلى إمكانية استخدام التطبيق بعد رفض الموافقة على أي إذن، حيث يشير إصرار التطبيق على طلب الحصول على أذونات غير ضرورية – مثل الوصول إلى سجلات المكالمات الخاصة بك، أو جمع البيانات من اتصالات شبكة الواي فاي – إلى وجود نشاط مشبوه.