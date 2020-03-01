3 أجهزة تساعدك على تتبع الأغراض المفقودة بعروض مغرية 

تعتبر (أجهزة التعقب) Trackers هي الطريقة المثالية للعثور على الأغراض التي نفقدها بسهولة أو ننساها عن طريق الخطأ مثل: سلسة المفاتيح، أو محفظة الجيب، أو الحقائب الصغيرة وغيرها من الأغراض المهمة، حيث يمكنك ربط هذه الأجهزة الصغيرة بالأغراض المهمة لتتمكن من تتبع موقعها باستخدام هاتفك الذكي.

نقدم لك اليوم 3 أجهزة تساعدك على تتبع الأغراض المفقودة بسهولة، وكل منها متاح بخصم لفترة محدودة:

1- جهاز Nut Find 3 Smart Tracker:

صُمم جهاز Nut Find 3 لحل مشكلة نسيان الأغراض الصغيرة، ما عليك سوى إرفاقه بالأغراض التي تنساها كثيرًا – مثل مفاتيحك أو محفظتك، أو حقيبة اليد – وسيصدر صوتًا كلما كنت على وشك المغادرة بدونها.

كما يتيح لك تتبع أغراضك من خلال الهاتف عن طريق تثبيت تطبيق Nut، حيث تُظهر سجلات الموقع آخر مكان قُطع فيه الاتصال والوقت على الخريطة، كما توضح لك الخريطة أماكن وجود الأغراض إذا كانت مختفية.

يدعم هذا الجهاز (بلوتوث 4.0) مما يوفر لك مسافة اتصال تصل إلى 50 مترًا، كما يأتي مع بطارية قابلة للاستبدال يمكنك تغييرها بسهولة.

يتوفر الجهاز بأربعة ألوان هي: الأبيض، والرمادي، والوردي، والأخضر، وتدعم الشركة ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليه في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذا الجهاز 24.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 20% أي بسعر 19.99 دولارًا فقط.

كما يمكنك الحصول على حزمة تتضمن أربعة أجهزة معًا مع خصم 46% أي بسعر 52.99 دولارًا بدلًا من 99.96 دولارًا.

2- جهاز Nutale Focus:

يتميز جهاز Nutale Focus بتصميمه الأنيق، ويتيح لك العثور على الأشياء الخاصة بك بمجرد لمسة زر واحدة. كل ما عليك فعله هو تنزيل تطبيق Nut-Smart Tracker المجاني في هاتفك، ثم تفعيل إعدادات البلوتوث والموقع في الهاتف، ثم إقران جهاز Nutale Focus مع هاتفك، و بعد ذلك أرفقه مع أغراضك التي تنساها باستمرار.

يتيح لك التطبيق تتبع عناصر متعددة عن طريق إقران أجهزة Nutale Focus متعددة في الوقت نفسه، كما يدعم التنبيهات الذكية التي تصدر فور تجاوز نطاق اتصال الهاتف والجهاز.

يمكنك تتبع ما يصل إلى 12 عنصر في نظام التشغيل iOS، بينما يمكنك تتبع ما يصل إلى 6 عناصر فقط في نظام أندرويد. يتميز الجهاز بعمر البطارية الطويل الذي يتراوح بين 10 إلى 12 شهرًا، كما أن البطارية قابلة للاستبدال.

يتوفر الجهاز بلونين هما اللون الأبيض والأسود، وتقدم الشركة المُنتجة ضمانًا لمدة 12 شهرًا، كما توفر ميزة الشحن الدولي، أي يمكنك الحصول عليه في أي مكان في العالم.

تبلغ تكلفة هذا الجهاز 29.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 26% أي بسعر 21.99 دولارًا فقط.

كما يمكنك الحصول على حزمة تتضمن أربعة أجهزة معًا مع خصم 32% أي بسعر 67.99 دولارًا بدلًا من 99.96 دولارًا.

3- جهاز Nut Mini Tracker:

يتيح لك جهاز Nut mini تتبع الأغراض بسهولة مع تطبيق Nut، كما ستتلقى تنبيهات عندما تنسى أغراضك.

يتيح لك التطبيق عرض آخر موقع معروف للعنصر على الخريطة لمساعدتك في تضييق نطاق البحث، وكذلك وقت فصله. ويمكنك توصيل ما يصل إلى ستة أجهزة Nut مع تطبيقك لتتبع ستة عناصر مختلفة.

تبلغ تكلفة هذا الجهاز 19.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 25% أي بسعر 14.99 دولارًا فقط.

كما يمكنك الحصول على حزمة تتضمن 3 أجهزة معًا مع خصم 53% أي بسعر 27.99 دولارًا بدلًا من 60 دولارًا.