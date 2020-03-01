ما هو الفرق بين ويندوز 10 هوم وويندوز 10 برو؟

تقدم مايكروسوفت إصدارين رئيسيين من نظام التشغيل ويندوز 10 للاختيار من بينهما وهما: (ويندوز 10 هوم) Windows 10 Home، و(ويندوز 10 برو) Windows 10 Pro، مما يجعلنا نتساءل: ما هي الاختلافات بين الإصدارين؟

فيما يلي سنتعرف على الفرق بين إصداري ويندوز 10 هوم وويندوز 10 برو:

قبل هذا دعنا نلقي نظرة على كيفية التحقق من إصدار نظام التشغيل ويندوز 10 الذي تستخدمه:

إذا كنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز 7 أو 8 وقمت بالترقية إلى ويندوز 10 فإن إصدار الترقية سيُطابق الإصدار الذي كنت تستخدمه، وبالتالي سيقوم (ويندوز 7 هوم بريميوم) بالترقية إلى (Windows 10 Home)، بينما سيقوم (ويندوز 8.1) بالترقية إلى (Windows 10 Pro).

أما المستخدمين الذين حاصلوا على ترخيص لنظام التشغيل ويندوز 10 عند شراء حاسوب جديد، فغالبًا سيكون إصدار Windows 10 Home، وبالرغم من أن بعض الحواسيب تُباع مع إصدار Windows 10 Pro، إلا أنها ليست شائعة.

يمكنك التحقق من إصدار نظام التشغيل باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (النظام) System.

اختر (حول) About. في أسفل صفحة مواصفات نظام التشغيل سترى نوع الإصدار.

بعد معرفة نوع إصدار نظام التشغيل الذي تستخدمه، لنفترض أنك قد وجدته ويندوز 10 هوم، فربما تتساءل عن مميزات إصدار ويندوز 10 برو. وهل يستحق الترقية أم لا؟ الآن لنلق نظرة على أهم ميزات ويندوز 10 برو الحصرية:

1- التحكم في الجهاز عن بُعد:



يتيح لك إصدار ويندوز 10 برو استخدام أداة (سطح المكتب البعيد) Remote Desktop للاتصال بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام جهاز آخر والتحكم فيه كما لو كنت جالسًا أمامه، وهذه الأداة غير متوفرة في إصدار ويندوز 10 هوم، ولكن يمكنك استخدام أدوات وتطبيقات خارجية للقيام بذلك.

2- تشفير البيانات:

هل تعلم أنه حتى لو كان نظام التشغيل ويندوز 10 محميًا بكلمة مرور، فإن أي شخص لديه حق الوصول إلى (القرص الصلب) Hard Disk يمكنه قراءة جميع البيانات المحفوظة عليه، ولكن إصدار ويندوز 10 برو يتيح لك تشفير جميع البيانات باستخدام برنامج التشفير المدمج BitLocker.

سيقوم البرنامج بخلط جميع الملفات الموجودة على نظام التشغيل وجعلها غير قابلة للقراءة لأي شخص إلا إذا كان يمتلك كلمة المرور، ويمكنك الوصول لبرنامج BitLocker من خلال قائمة (ابدأ) Start.

3- تشغيل الأنظمة الافتراضية:

يأتي إصدار ويندوز 10 برو بمدير جهاز افتراضي Hyper-V تتيح لك تشغيل أنظمة تشغيل افتراضية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وهي ميزة رائعة لاختبار أنظمة تشغيل أخرى، أو تثبيت البرامج في بيئة آمنة دون المخاطرة بنظام التشغيل الأساسي.

4- الأدوات والميزات التي تُقدم للمؤسسات:

لا يزال بإمكان بعض ميزات إصدار Windows 10 Pro التي تستهدف الشركات أن تجذب المستخدمين العاديين، ومن أشهرها: Enterprise Mode for Internet Explore، والذي يتيح لك محاكاة IE 8 داخل IE 11 وهي مخصصة للمواقع القديمة التي لا تعمل في المتصفحات الحديثة، وأداة Assigned Access التي تتيح قفل حساب على الجهاز باستخدام تطبيق واحد.