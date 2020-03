خرائط جوجل تتيح لك معرفة كلمات سر شبكات الواي فاي في المطارات

احتفلت جوجل في 7 فبراير بالذكرى 15 لإطلاق خدمة خرائط جوجل، حيث قدمت تحديثًا كبيرًا للخدمة، وبدأت الشركة في اختبار تبويب جديد في خدمة الخرائط التابع لها، وذلك في أعقاب إطلاق أيقونة وتصميم جديدين لخدمة خرائط جوجل.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: “في 2005، بدأنا رحلة رسم خريطة للعالم، ومنذئذ غيَّرنا النظرة إلى ما يمكن للخرائط فعله: من مساعدتك على تسهيل الملاحة من النقطة أ إلى ب، إلى مساعدتك على استكشاف وإنجاز الشؤون في العالم”. وأضافت: “مع أكثر من مليار مستخدم يستعينون بخرائط جوجل لرؤية العالم واستكشافه، إننا نحتفل بميلادنا الخامس عشر مع مظهر جديد، وتحديثات على المنتج مبنية على تعليقاتكم”.

وتملك خدمة خرائط جوجل الكثير من المزايا التي تخفى عن بعض المستخدمين، ومن هذه المزايا هي معرفة أسماء شبكات الواي فاي وكلمات السر في المطارات حول العالم، حيث تسهل هذه الميزة الكثير على المسافرين.

بدايةً يجب عليك التوجه إلى تبويب Wireless Passwords From Airports And Lounges Around The World وبمجرد دخولك إلى التبويب ستشاهد خريطة لتوزع المطارات حول العالم، وعلى الجانب الأيسر من الشاشة ستجد أسماء المطارات في العالم، ولعرفة كلمات السر وأسماء الشبكات في المطار قم بكتابة اسم المطار في خانة البحث أو قم بالنقر على اسم المطار في الخريطة وستظهر لك كافة شبكات الواي فاي مع كلمات السر، حيث يتم تحديث اسم الشبكات وكلمات السر بشكل يومي.

كما يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون تحميل تطبيق WiFox المدفوع للحصول على أسماء الشبكات وكلمات السر، حيث يعمل التطبيق على تحديث أسماء شبكات الواي فاي وكلمات السر باستمرار في جميع أنحاء العالم، وبمجرد دخولك للتطبيق يمكنك الضغط على أي أيقونة واي فاي في الخريطة للحصول على المعلومات ونسخ معلومات الشبكة، ومن أهم مزايا تطبيق WiFox أنه يمكنك استخدامه دون اتصال بالإنترنت أثناء سفرك ولكن بشرط أن تكون قد فعلت خدمة خرائط جوجل على هاتفك مسبقًا.

كما يمكنك مراجعة موضوع 5 ميزات في خرائط جوجل ربما لا تعرفها، بالإضافة إلى موضوع كيف يمكنك الاستفادة من الميزات الجديدة في خرائط جوجل؟ وذلك لتعزيز قدرتك على استخدام خرائط جوجل بالشكل الأمثل.