تحمل تطبيقات تغيير الصوت في أجهزة أندرويد الكثير من المتعة والمرح، حيث يمكن لجميع الفئات العمرية الاستمتاع بها، وعلى الرغم من أن معظم التأثيرات المقدمة شائعة جدًا في جميع التطبيقات، إلا أن بعضها يوفر خيارات فريدة.

كما يمكن استخدام تطبيقات تغيير الصوت لأغراض متنوعة، ولكن في الغالب تستخدم للترفيه مع الأصدقاء، حيث يمكن ببساطة استخدام تطبيقات تغيير الصوت للمتعة لمعرفة كيف يبدو صوتك، ومع ذلك كن على علم من التداعيات القانونية قبل التفكير في مزحة متقنة، فمن المهم استخدام هذه التطبيقات بعناية وتقدير.

الهواتف الذكية مثالية مع تطبيقات تغيير الصوت لأنها يمكن أن تحتوي على أكبر عدد من التسجيلات، وكما هو الحال مع أي تطبيق على أندرويد يوجد عدد قليل من هذه التطبيقات في السوق، لذلك من الضروري اختيار الأفضل بينها، لذلك سننظر في عدد قليل من التطبيقات الشائعة المتوفرة لنظام أندرويد، كما أن معظم هذه التطبيقات مجانية.

أبرز تطبيقات تغيير الصوت في أجهزة أندرويد.

قد يكون هذا هو التطبيق الوحيد الذي تحتاجه نظرًا لنوع المزايا التي يأتي بها، فالتطبيق مجاني ويأتي مع مجموعة من الأصوات أيضًا، حيث يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأصوات، وليس من الضروري للمستخدم تسجيل ملف صوتي جديد لتحويله، حيث من الممكن استخدام الملفات الموجودة لتغيير الصوت مع شيء يسميه المطور (التحويل السحري).

يتيح التطبيق مشاركة الملفات بسهولة على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة وتطبيقات الدردشة مثل فيسبوك وتويتر وواتساب، كما يأتي التطبيق مع عدد قليل من الإعلانات وهو متوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 4.0.3 وما فوق، كما بلغت عمليات تنزيلات أكثر من 5 ملايين عملية في متجر جوجل بلاي.

يسمح لك التطبيق بتعديل التسجيلات الحالية أو إنشاء تسجيلات جديدة، حيث يملك مجموعة واسعة من الأصوات سوف تستغرق بعض الوقت لتصفحها جميعًا.

تم تصميم التطبيق قبل بضع سنوات وأبقى المطورون عليه دون تغيير منذ ذلك الحين، وربما هذا هو التحذير الوحيد بالنسبة للتطبيق، كما يعتبر من السهل فهم عناصر التحكم ولن تستغرق وقتًا طويلاً للتعلم، ويتيح التطبيق إمكانية مشاركة التسجيلات مع وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عبر البلوتوث، وهو متوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 4.1 وما فوق.

يعتبر من تطبيقات تغيير الصوت الأكثر شعبية المتاحة في السوق اليوم، حيث يأتي مع مجموعة متنوعة من الأصوات التي يمكنك الاختيار من بينها، ويتميز بسهولة مشاركة التسجيلات على تطبيق واتساب، وبلغت عمليات التنزيل للتطبيق أكثر من 50 مليون عملية.

حصل التطبيق على تصنيف 4.2 من 5، وهو مجاني للتنزيل، لكن يحوي على بعض الإعلانات، ويمكن إجراء عمليات الشراء داخل التطبيق للتخلص من الإعلانات، كما أن التطبيق متوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 4.0 أو أعلى.

يسمح لك التطبيق بالتبديل بين مجموعة واسعة جدًا من الأصوات، حيث يشبه إلى حد كبير أي تطبيق آخر هنا، ولكن نظرًا لأنه تطبيق مختلف فإنه يستحق الذكر لأنه قد يملك بعض المؤثرات الصوتية الفريدة التي لا توفرها التطبيقات الأخرى.

يوفر التطبيق أيضًا إمكانية تغيير صوتك مباشرةً وتسجيله على الميكروفون كما تقول الكلمات، وهذا يجعله يستحق الانتباه، كما أن التطبيق مجاني للتنزيل ولكنه يأتي مع الإعلانات وعمليات الشراء داخل التطبيق، وهو متوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 4.0 وما فوق مثل معظم التطبيقات في هذه القائمة، كما يتم تحديثه بشكل متكرر لذلك لا داعي للقلق بشأن الحصول على مزايا جديدة أثناء استخدامك.