5 نصائح تساعدك في اجتياز مقابلات العمل

إن إجراء مقابلات العمل يعتبر أمرًا مرهقًا في الكثير من الأحيان، فبالرغم من كل ما نبذله من جهد في التعلم بالإضافة إلى سنوات الخبرة، إلا أنه في يوم المقابلة نشعر بأن الحصول على الوظيفة يتوقف على المقابلة لذلك من الضروري الاستعداد قبل إجراء مقابلات العمل.

5 نصائح تساعدك على اجتياز مقابلات العمل.

البحث:

من الضروري أن تقوم بأداء واجبك وأن تقوم بالبحث عن الشركة قبل التحدث إلى مدير التوظيف، لذا يجب أن تعرف عن تاريخ وثقافة الشركة، بالإضافة إلى المهام التي قد تنطوي عليها وظيفتك المستهدفة، كما يمكن أن تساعدك المعرفة في تكوين أسئلة خاصة بك لطرحها أثناء مقابلات العمل كما تتيح لك المعرفة ربط جوانب الشركة والوظيفة التي تقدم عليها مع مجموعة المهارات الخاصة بك.

التدريب:

لا يمكنك دائمًا توقع الأسئلة التي سيتم طرحها من قبل المسؤول عن إجراء مقابلات العمل، ومع ذلك يمكنك البحث عن بعض الأسئلة الشائعة والعمل على إنشاء إجابات لتبقى جاهزًا قدر المستطاع، ويمكنك التدرب أمام المرآة أو حتى الاستعانة بشريك أو صديق وإنشاء حالة مقابلة وهمية، كما يمكنك مراجعة موضوع أكثر 3 أسئلة شيوعًا في مقابلات العمل وكيفية الإجابة عليها.

إظهار القوة:

نأمل أن يكون بحثك قد ساعدك على بناء بعض المعرفة عن الشركة التي أنت على وشك التحدث إليها، بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن يكون لديك خطة لإبراز نقاط قوتك، فأنت تعرف لماذا تريد الوظيفة، وتعلم الأمور التي تؤهلك للوظيفة، لكن قد لا يعرف الشخص الذي يجري المقابلة ذلك، فالأمر متروك لك لتحمل المسؤولية وعرض نقاط قوتك ودمجها في إجاباتك.

سواءً كنت تعمل في مشروع مثير للإعجاب أو حصلت على شهادة مرموقة، سيرغب مدير التوظيف في معرفة كيفية استخدام ذلك، حيث لا تحتاج إلى تكوين إجابات نصية، ولكن يجب أن تكون مستعدًا لجعل إجاباتك مقنعة.

الأسئلة الخاصة بك:

يجب عليك أن تكون مستعدًا لطرح أسئلة قوية خاصة بك أثناء مقابلات العمل، حيث يمكن أن تساعدك النصائح الثلاثة الأولى أعلاه على الاستعداد لوضع أسئلتك الخاصة، كما يمكنك أن تسأل عن ثقافة الشركة أو يمكنك أن تطلب المزيد من المعلومات حول الوظيفة نفسها.

ملاحظات الشكر:

لا تنتهي مقابلات العمل عندما تخرج من الباب أو تغلق الهاتف، وسواءً أكنت تشعر أنك خضعت للمقابلة أم لا، اشكر من أجريت معهم المقابلات على وقتهم وأظهر أنك أخذت قيمة من المقابلة، حيث يمكنك اختيار كتابتها يدويًا أو إرسال بريد إلكتروني مدروس، ولكن من المهم إرسالها بعد وقت قصير من مقابلتك.

يمكنك الاطلاع على موضوع 5 مواقع لتعلم كيفية التحضير والاستعداد لمقابلة العمل لمساعدتك في اجتياز مقابلتك، كما يمكنك الاطلاع على أكثر المهام المكتبية غير المرغوب فيها على مستوى العالم والتي صدرت عن دراسة من Automation Anywhere حيث شارك فيها أكثر من 10 آلاف موظف مكتبي في نحو 12 دولة.