لا تعد الشواحن اللاسلكية اختراعًا جديدًا، ولكن بفضل تطور الهواتف الذكية وتضمين الكثير من الشركات لميزة الشحن اللاسلكي في أجهزتها، أصبحت وسيلة مريحة لشحن أي جهاز محمول تستخدمه على مدار اليوم سواء: هاتفك الذكي، أو ساعتك الذكية، أو سماعات الأذن اللاسلكية دون الحاجة لكابلات.

تعمل الشواحن اللاسلكية مع جميع الأجهزة التي تدعم معيار الشحن اللاسلكي Qi ويشمل ذلك: هواتف آيفون الجديدة والعديد من هواتف أندرويد، وكذلك أي جهاز محمول يدعم الشحن اللاسلكي.

فيما يلي 5 شواحن لاسلكية سريعة بعروض مغرية:

1- شاحن OMNIA Q2:

يأتي الشاحن اللاسلكي (OMNIA Q2) بتصميم أنيق ومميز حيث يتضمن حامل شحن مغناطيسي حصري لساعة آبل الذكية Apple Watch. ويمكنه توفير ما يصل إلى 10 واط، كما أنه حاصل على شهادة MFi – وهي شهادة تُمنح لمطوري الأجهزة الطرفية التي تعمل مع أجهزة آبل بأمان – مما يعني أنه موثوق للعمل مع هواتف وساعات آبل.

يعمل هذا الشاحن أيضًا مع جميع الأجهزة التي تدعم معيار الشحن اللاسلكي Qi، كما يعتمد في عمله على أحدث تقنيات التحكم الآلي، حيث إنه مزود بتقنيات مدمجة للحماية من الشحن الزائد، وحماية الدوائر المتعددة، والحماية من الحرارة الزائدة، مما يتيح لك إعادة شحن جهازك بأمان.

يتوفر هذا الشاحن باللون الأبيض، وتقدم الشركة المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا، كما توفر ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليه في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذا الشاحن 89 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 15% أي بسعر 75 دولارًا فقط.

2- شاحن RAVPower Fast Wireless:

تعتبر شواحن RavPower من أبرز الشواحن السريعة الموجودة في السوق، حيث تتميز بالتصميم الأنيق وسرعات الشحن العالية.

يأتي شاحن (RAVPower Fast Wireless) بتصميم أنيق يتضمن مؤشر LED يوضح لك حالة شحن الجهاز، فعندما يصبح لونه أخضر يعني ذلك أن الشحن اكتمل، كما يأتي مزودًا بقاعدة معدنية تضمن بقاء أجهزتك ثابتة في مكانها أثناء الشحن.

يدعم هذا الشاحن تقنية HyperAir للشحن السريع، ويعمل مع جميع الأجهزة المتوافقة مع معيار الشحن اللاسلكي Qi بقدرة 10 واط، كما يشحن الأجهزة التقليدية بقدرة 5 واط. ويتيح لك شحن أجهزتك بأمان تام بفضل تقنيات الحماية المُدمجة التي تحمي من الشحن الزائد، وارتفاع الحرارة.

يتوفر هذا الشاحن باللون الأسود، وتقدم الشركة المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا.

تبلغ تكلفة هذا الشاحن 25.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 38% أي بسعر 15.99 دولارًا فقط.

3- شاحن AluBase Wireless 10W:

يأتي شاحن (AluBase Wireless 10W) بتصميم مميز من الألومنيوم العالي الجودة، وهو صغير الحجم ومناسب تمامًا لوضعه على المكتب أو في أي مكان آخر قد تحتاج فيه لشحن هاتفك.

كما يدعم جميع الأجهزة المتوافقة مع معيار الشحن اللاسلكي Qi، من ضمنها أجهزة آبل، وأجهزة سامسونج التي تدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط.

يتوفر هذا الشاحن باللون الأبيض، وتقدم الشركة المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا، كما توفر ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليه في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذا الشاحن 49.95 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 27% أي بسعر 35.99 دولارًا فقط.

4- شاحن AirZeus 3-in-1:

يتيح لك شاحن (AirZeus 3-in-1) شحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد بدون كابلات وتشمل: الهاتف، والساعة الذكية، وسماعات الأذن اللاسلكية، كما أنه يأتي بتصميم صغير الحجم بما يكفي لوضعه على المنضدة أو المكتب أو في أي مكان آخر قد تحتاج إليه.

يعمل هذا الشاحن مع جميع الأجهزة المتوافقة مع معيار الشحن اللاسلكي Qi، ومن ضمنها أجهزة آبل، وأجهزة سامسونج التي تدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط.

يتوفر هذا الشاحن باللون الأبيض، كما توفر الشركة المصنعة ميزة الشحن لبعض الدول من ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تبلغ تكلفة هذا الشاحن 99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 59% أي بسعر 39.99 دولارًا فقط.

5- شاحن Versatile 4-in-1:

يأتي هذا الشاحن بتصميم أنيق ومميز، حيث يسمح لك بشحن أربعة أجهزة في وقت واحد بدون كابلات – تشمل الهاتف الذكي، والساعة الذكية، وسماعات الأذن اللاسلكية – كما يمكن تدوير حامل الشاحن بزاوية 360 درجة لشحن عدة أجهزة.

يعتمد هذا الشاحن في عمله على أحدث تقنيات التحكم الآلي، حيث إنه مزود بتقنيات مدمجة للحماية من الشحن الزائد، والتحكم في درجة الحرارة لحماية الأجهزة أثناء الشحن.

ويتوفر بلونين هما اللون الأبيض أو الأسود، وتقدم الشركة المُنتجة ضمانًا لمدة 12 شهرًا، كما توفر ميزة الشحن الدولي، أي يمكنك الحصول عليه في أي مكان في العالم.

تبلغ تكلفة هذا الشاحن اللاسلكي 60 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 33% أي بسعر 40 دولارًا فقط.

ملاحظة هامة: يجب عليك الاشتراك في خدمة شوب آند شيب Shop & Ship أو أي خدمة مماثلة لتتمكن من شحن الأجهزة التي لا تدعم الشحن الدولي في هذه القائمة إلى مكان إقامتك.