مع كثرة المهام اليومية نجد أن تتبع كل ما نريد القيام به في يوم واحد يعتبر أمرًا صعبًا، ولهذا السبب يتوفر في متجر آبل عدد لا نهائي من تطبيقات إدارة المهام التي تساعدك في تنظيم وتعزيز إنتاجيتك.

نقدم لك اليوم بعض تطبيقات الإنتاجية التي تقدم ميزات رائعة تساعدك على تنظيم مهامك اليومية وحياتك العملية.

إليك 5 تطبيقات لإدارة المهام وتعزيز الإنتاجية على آيفون وآيباد:



1- تطبيق Notion:

من أقوى تطبيقات إدارة المهام حيث يجمع بين تدوين الملاحظات وإنشاء قوائم مهام متعددة. ويتميز بتصميمه البسيط، ويمكن استخدامه لإنشاء ملاحظات وقوائم منظمة بدقة مع تسلسل هرمي معقد أو بسيط بحسب احتياجاتك.

يحتوي التطبيق على أدوات بحث قوية، ويدعم التعاون ومشاركة المهام في الوقت الفعلي، ويوفر سهولة التحرير وإعادة ترتيب القائمة، كما يمكنه العمل دون اتصال بالإنترنت. التطبيق مجاني، لكن الوصول لجميع الميزات يتطلب دفع 4 دولارات شهريًا.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد على آب ستور. كما يوجد منه إصدار للويب.

2- تطبيق Things 3:

يأتي هذا التطبيق بتصميم بسيط وسهل الاستخدام، ويوفر برنامجًا تعليميًا يمكنك الاستعانة به إذا واجهت صعوبة في استخدام بعض الميزات، كما يتيح لك إنشاء مشاريع لتنظيم مهام مختلفة وتقسيم المسئوليات.

يساعدك صندوق الوارد الذي يحتوي على أقسام: Today و Upcoming و Anytime و Sunday على تتبع المهام التي تحتاج إلى إكمالها. ويعمل التطبيق على أجهزة آبل جميعها، كما أنه لا يعتمد على الاشتراك، وبالتالي يمكنك شراء التطبيق بمبلغ 9.99 دولارًا تُدفع مرة واحدة.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد وApple Watch على آب ستور.



3- تطبيق Todoist:

يعمل تطبيق Todoist على تسهيل تدوين المهام السريعة، حيث يضم قسمًا للمهام التي يجب القيام بها على الفور، أو خلال الأسبوع المقبل، ويدعم التواريخ المتكررة وخيار تعيين المهام للآخرين في المشاريع التعاونية، وإتاحة تنظيم المهام المختلفة حسب الحاجة.

التطبيق مجاني للتنزيل، لكن الوصول للميزات جميعها يتطلب اشتراكًا شهريًا بمبلغ 3.99 دولارًا، أو اشتراكًا سنويًا بمبلغ 35.99 دولارًا.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد و Apple Watch على آب ستور. كما يوجد منه إصدار للويب.

4- تطبيق Any.Do:

يأتي تطبيق Any.Do بواجهة مستخدم بسيطة، ويدعم العديد من الخيارات التنظيمية لإدارة المهام اليومية، ومهام التقويم، والمشاريع، والقوائم، وغيرها، بالإضافة إلى توفير تذكيرات مجدولة، وتدوين الملاحظات، وميزات تعاونية، وإضافة مهام من رسائل البريد الإلكتروني.

يتطلب استخدام التطبيق إنشاء حساب، لكنه يدعم تسجيل الدخول باستخدام حساب آبل لاستخدامه على أجهزتك جميعها، وهو مجاني ولكن للوصول إلى الميزات جميعها يجب الاشتراك في إحدى الخطط المدفوعة والتي تبدأ بسعر 2.99 دولارًا.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد و Apple Watch على آب ستور. كما يوجد منه إصدار للويب.

5- تطبيق TeuxDeux:

على الرغم من بساطته، إلا أن هذا التطبيق به الكثير من الميزات التي تشتهر بها تطبيقات إدارة المهام مثل: المهام المتكررة، ونقل المهام لليوم التالي، ودعم Markdown، ودعم المزامنة بين أجهزة آيفون وأجهزة سطح المكتب.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون على آب ستور. كما يوجد منه إصدار للويب.