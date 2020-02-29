تم تصميم نظام التشغيل أندرويد ليكون مفيدًا مع الميزات الذكية التي تسرع المهام اليومية وتجعل العمل أكثر سهولة، لذا إليك بعض الطرق التي يمكن أن يساعدك بها نظام أندرويد على أن تكون أكثر إنتاجية.

3 طرق يساعدك بها أندرويد للعمل بشكل أكثر ذكاءً.

اتصال أسرع:

باستخدام Click to Call، يمكنك إرسال رقم هاتف من متصفح جوجل كروم على جهاز الحاسب الخاص بك إلى هاتف أندرويد، فقط انقر بزر الماوس الأيمن على الرقم واختر جهاز أندرويد الخاص بك من القائمة، حيث سيتم إرسال إشعار إلى هاتفك، اضغط على الإشعار ثم زر الاتصال لبدء المكالمة، لكن تأكد من تسجيل الدخول لتفعيل المزامنة على كِلا الجهازين.

توفير الوقت مع الرد الذكي:

يوفر الرد الذكي في نظام التشغيل أندرويد 10 الإجراءات الموصى بها بناءً على محتوى الرسالة التي تتلقاها، على سبيل المثال، إذا أرسل إليك أحد الزملاء عنوان للاجتماع مع أحد العملاء، فسيقوم أندرويد بسحب الاتجاهات في خرائط جوجل، أو إذا تلقيت رسالة Hangouts Chat مع رابط إلى مستندات جوجل، فيمكنك فتحها مباشرةً وبدء التحرير، حيث تعمل ميزة الرد الذكي في تطبيقات المراسلة مثل Hangouts Chat والرسائل والعديد من تطبيقات الطرف الثالث مثل Signal.

تعزيز التواصل:

يساعدك Live Transcribe و Live Caption على التقاط ومتابعة المحادثات أو العروض التقديمية أو الاجتماعات، حيث يقوم Live Transcribe بتعليق الكلام في الوقت الفعلي على الشاشة، كما يمكنك حفظ النسخ على جهازك لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، حيث يمكن أن يساعد التطبيق الأشخاص الصم والأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع على المشاركة بسهولة في المحادثات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر الوضوح في التواصل أثناء اجتماعات العمل عندما لا يكون أحد المشاركين من المتحدثين الأصليين للغة المستخدمة في المحادثة.

يتوفر Live Transcribe في متجر جوجل بلاي لجميع الأجهزة أندرويد ومن الممكن تمكين الخدمة من إعدادات إمكانية الوصول.

يعرض Live Caption، المقدم في أندرويد 10، أي وسائط يتم تشغيلها في الوقت الفعلي على جهازك تلقائيًا، حتى لو كنت غير متصل بالإنترنت، إنه مفيد للحالات التي تحتاج فيها إلى مشاهدة عرض تقديمي للشركة أو ندوة عبر الإنترنت، لكن ليس من المناسب تشغيل الصوت لأنك لا تملك سماعات رأس، حيث يوفر Live Caption للأشخاص الصم والأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع أداة وصول أخرى للمتابعة إلى جانب مؤتمر الفيديو أو عرض تقديمي للشركة.