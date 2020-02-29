ما مدى أهمية الوسم في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

يستخدم الوسم أو ما يعرف بالهاشتاغ أو الهاشتاق أو الهاشتاج في تصنيف الموضوعات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم العثور على أول ظهور للوسم على الويب في تطبيق الدردشة عبر الإنترنت (IRC) في عام 1988.

ضمن IRC، يمكن للأشخاص الدردشة مع بعضهم البعض حول مواضيع محددة في القنوات التي تحمل الوسم على سبيل المثال، إذا كنت تريد الدردشة حول الزهور في ساحة منزلك، فانتقل إلى الوسم #gardens.

في شهر أغسطس من عام 2007 غيّر مستخدم تويتر وخبير وسائل التواصل الاجتماعي كريس ميسينا Chris Messina تاريخ التسويق الرقمي بتغريدة واحدة، وبعد فترة ليست طويلة من تغريدة ميسينا الشهيرة، بدأ الوسم في الظهور عبر موقع تويتر وبدأ استخدام الشركة لها رسميًا في عام 2009، وقد لاحظت وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ذلك وسرعان ما تبنت الوسم.

هل يزيد الوسم من التعاقدات؟

يساعد الوسم أو الهاشتاق من وجهة نظر التسويق الرقمي على زيادة المشاركة من خلال ربط المستخدمين مباشرةً بالعلامات التجارية، ففي إنستاجرام، يساعد الوسم في فرز وتنظيم المحتوى الذي ينشره المستخدمون النشطون البالغ عددهم مليار مستخدم تقريبًا، كما يمكن للمستخدمين متابعة أحد الوسوم في المنصة.

حيث يسمح متابعة وسم معين بالظهور في آخر الأخبار للمستخدمين، لذلك سواءً كان المستخدم يتابع أو يبحث فقط فإن استخدام الوسوم ذات الصلة بالعلامة التجارية يساعد على الوصول إلى المستهلكين الذين لم يصل إليهم محتوى العلامة التجارية.

هل الوسوم مفيدة؟

يستخدم الكثير من الناس الوسوم العامة والشعبية للغاية، وفي حين أنها قد تعزز المشاركة، إلا أنها لا تملك نفس التأثير على العلامات التجارية التي تريد جمهورًا أصيلًا، لذا يجب أيضًا أن تتذكر أنه كلما كانت الوسوم أكثر شيوعًا زادت المنافسة.

لا يساعد استخدام الوسم ذو الصلة العلامات التجارية والصناعات على تقليل عدد المنافسين فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في الحصول على المشاركة التي تأمل فيها العلامات التجارية من الأشخاص المناسبين، ولكن يجب التأكد من أن الوسوم التي تُستخدم ليست محددة لدرجة أن الناس لا يبحثون عنها أبدًا.

قد يبدو من الصعب العثور على الوسم الصحيح لتعزيز مشاركة العلامة التجارية، ولكن المشاركات التي لا تحتوي على وسوم غير قابلة للوصول إلى جمهور جديد.

أظهرت الأبحاث من Agorapulse أن المشاركات التي تحتوي على وسم واحد حصلت على مشاركة بنسبة 70 بالمئة أكثر من المشاركات التي لا تحتوي على وسم، وهذا لا يعني أنه كلما زاد عدد الوسوم التي يحتوي عليها المنشور زاد عدد المشاركات التي سيتلقاها.

أظهرت دراسة حديثة أنه من بين المنشورات البالغ عددها 150000 كانت المنشورات التي تحتوي على 7 وسوم ذات صلة أفضل من جميع المنشورات الأخرى بنسبة 23 بالمئة.