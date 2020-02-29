نصائح تكنولوجية

كيف يمكنك الإبلاغ عن المحتوى غير اللائق على TikTok؟

كيفية الإبلاغ عن الفيديوهات غير اللائقة على TikTok
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أصبحت منصة (TikTok) تيك توك هي المكان المفضل لنشر الفيديوهات الغريبة وغير التقليدية، ووسط كل الفيديوهات التي تُنشر قد لا يعجبك بعضها، لما تتضمنه من محتوى غير لائق أو عنيف، وقد تريد الإبلاغ عنها لحذفها.

إذا كنت من مستخدمي التطبيق، ووجدت بعض المحتوى غير اللائق أثناء تصفحك، سواء كان فيديو أو تعليق أو حساب، فيمكنك الإبلاغ عنه بكل سهولة من داخل التطبيق.

فيما يلي سنتعرف على كيفية الإبلاغ عن المحتوى غير اللائق على TikTok:

1- كيفية الإبلاغ عن فيديو غير لائق:

أثناء التمرير عبر مقاطع الفيديو في خلاصة TikTok، قد تشاهد محتوى ينتهك بعض القواعد أو إرشادات المنصة أو القوانين المنظمة لنشر المحتوى عليها، وللإبلاغ عن مثل هذه المقاطع، اتبع الخطوات التالية:

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  • انقر على خيار (مشاركة) Share في الركن الأيمن بالأسفل.

كيفية الإبلاغ عن الفيديوهات غير اللائقة على TikTok

  • أسفل قائمة التطبيقات التي يمكن المشاركة عليها؛ ستجد عدة خيارات، اضغط على خيار  (تقرير) Report.

كيفية الإبلاغ عن الفيديوهات غير اللائقة على TikTok

  • في الشاشة التي تظهر أمامك يمكنك كتابة سبب رغبتك في حذف هذا المحتوى من منصة TikTok، أو اختيار سبب أكثر تحديدًا على الشاشة التالية، ثم اضغط على (إرسال) Submit.

يقدم لك TikTok ثلاثة خيارات إذا كنت لا تريد الإبلاغ عن الفيديو:

  • إذا كان صاحب الحساب يواجه خطر مادي مباشر، فعليك بالاتصال بالسلطات المحلية.
  • إذا كان محتوى الفيديو لا يلبي اهتماماتك، اضغط مطولا في منتصف الفيديو حتى تظهر القائمة الصغيرة، اختر (غير مهتم) Not Interested.
  • انقر على خيار (المزيد) More، لإخفاء جميع مقاطع الفيديو من هذا الحساب.

2- كيفية الإبلاغ عن حساب ينتهك القواعد:

إذا وجدت حسابًا على TikTok ينشر بانتظام محتوى غير لائق أو معلومات مضللة، فيمكنك الإبلاغ عن ذلك أيضًا، وللقيام بذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  • اضغط على (زر الحساب) وهي الصورة الرمزية للحساب.
  • اضغط على رمز النقاط الثلاثة في الجزء العلوي الأيسر من صفحة الحساب، واختر (تقرير) Report.
  • اكتب السبب الذي تراه منطقيا للإبلاغ عن هذا الحساب، أو يمكنك اختيار سبب أكثر تحديدًا في الشاشة التالية.
  • كما يمكنك تقديم لقطات شاشة ووصف توضيحي لتقريرك، وعند الانتهاء، اضغط على خيار (إرسال) Submit.

3- كيفية الابلاغ عن تعليق غير لائق:

مثل معظم مواقع وخدمات الإنترنت، يترك المستخدمين في بعض الأحيان تعليقات سيئة أو غير لائقة، وموقع TikTok ليس استثناءً. للإبلاغ عن تعليق معين يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  • اضغط مطولًا على التعليق، ومن القائمة الصغيرة اضغط على خيار (تقرير) Report.
  • اكتب سبب الإبلاغ، أو اختر من الشاشة التالية سبب آخر أكثر تحديدًا.
  • اضغط على (إرسال) Submit.

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