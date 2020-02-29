كيفية حل مشكلة جيميل التي تمنعك من إفراغ المهملات على أندرويد

يمثل الحفاظ على البريد الوارد في جيميل بشكل لائق تحديًا، وفي اللحظة التي قمت فيها بمسح جميع الرسائل التي تقع خارج اهتمامك، بدا أن خمس إلى عشر رسائل أخرى أخذت مكانها، ونحن متأكدون من أن الكثير منكم يعاني من نفس المشكلة، لكن ما يزيد الأمر سوءً هو خطأ جديد يبدو أنه يؤثر في تطبيق جيميل على أندرويد الأمر الذي يجعل من الصعب تفريغ مجلدي المهملات و الرسائل غير المرغوب بها.

إذا سبق لك استخدام تطبيق جيميل على جهاز أندرويد من قبل، فمن المحتمل أن تكون على دراية بأزرار (إفراغ المهملات الآن) و (حذف كل الرسائل الغير مرغوب بها الآن) التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة عند زيارة تبويب المهملات والرسائل غير المرغوب فيها، وخلال الأسبوع الماضي أبلغ بعض المستخدمين أن هذه الأزرار لم تعد تظهر.

هناك العديد من الطرق التي يمكنك استخدامها لاستعادة الأزرار، ولا يتطلب أي منها جهدًا كبيرًا أو وقتًا أكثر من بضع ثوانٍ، إليك جميع الطرق التي يمكنك اتباعها للتعامل مع المشكلة حتى تصدر جوجل حلًا للمشكلة:

استخدم متصفحك للوصول إلى Gmail.com واحذف كل ما لديك من المهملات والرسائل غير المرغوب فيها.

أدر جهاز أندرويد إلى الوضع الأفقي ثم عُد إلى الوضع الرأسي.

افتح بريدًا إلكترونيًا في الرسائل غير المرغوب فيها أو المهملات، ثم انقر فوق زر العودة للخلف.

أو يمكنك استرجع الإصدار السابق من التطبيق (والذي يمكنك تنزيله من APKMirror ) والذي لا يتأثر بالأخطاء وتعطيل التحديثات التلقائية، وذلك عن طريق الانتقال إلى التطبيق على متجر Google Play ، وانقر على النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن من زاوية الشاشة، وقم بإلغاء تحديد مربع (تمكين التحديث التلقائي).

وفقًا لمنتديات دعم جوجل فإن المهندسين يدركون المشكلة و يبحثون عن حل، لذلك يجب ألا يمر وقت طويل قبل توفير تحديث يحل المشكلة.

يمكنك الاطلاع أيضًا على كيفية إدارة بريدك في جيميل للتعرف على كيفية التعامل مع البريد الخاص بك بشكل احترافي، كما يمكنك مراجعة مقالة التعرف على 10 طرق للعثور على عنوان البريد الإلكتروني الصحيح لأي شخص.