كيفية تفعيل ميزة DNS over HTTPS في متصفح الويب لحماية خصوصيتك

بدأت مؤسسة موزيلا Mozilla في تقديم ميزة (DNS over HTTPS) لجميع مستخدمي متصفح (فايرفوكس) Firefox، وهو تغيير أمني الغرض منه معالجة مشكلة اعتراض الجهات الخارجية لمواقع الويب التي تزورها للاطلاع عليها حتى إذا كانت هذه المواقع تستخدم تشفير HTTPS.

وبالتالي مع تفعيل هذه الميزة في متصفح الويب الذي تستخدمه، فإن سجل التصفح الخاص بك سيكون مخفيًا أكثر عن المهاجمين المحتملين والشركات التي تحاول تتبع نشاطك عبر الإنترنت، لكن متصفح فايرفوكس ليس المتصفح الوحيد الذي يدعم هذه الميزة.

فيما يلي كيفية تفعيل ميزة DNS over HTTPS في متصفحات الويب الرئيسية:

أولًا؛ متصفح فايرفوكس:

اضغط على رمز القائمة الثلاثية في الركن الأيمن العلوي، واختر (خيارات) Options.

في صفحة (الإعدادات العامة) قم بالتمرير للوصول إلى خيار (إعدادات الشبكة).

انقر على خيار (إعدادات) Settings.

انتقل للأسفل خلال المربع الحواري، وحدد خيار (Enable DNS over HTTPS).

وضمن خيار (استخدام مزود) Use Provider، سيُفعيل مزود CloudFlare بشكل تلقائي، ولكن يمكنك إدخال المزود الخاص بك من خلال إظهار القائمة المنسدلة والضغط على خيار (تخصيص) Costum.

ثانيًا؛ متصفح جوجل كروم:

انتقل إلى متصفح جوجل كروم.

اكتب ما يلي في شريط العناوين chrome://flags/#dns-over-https واضغط على مفتاح الإدخال Enter.

اضغط على القائمة المنسدلة بجوار خيار (Secure DNS lookups) واختر (تفعيل) Enable.

أعد تشغيل المتصفح عندما يُطلب منك ذلك.

ثالثُا؛ متصفح مايكروسوفت إيدج:

اكتب ما يلي في شريط العناوين: edge://flags/#dns-over-https واضغط على مفتاح الإدخال.

اضغط على القائمة المنسدلة بجوار خيار (Secure DNS lookups) واختر (تفعيل) Enable.

أعد تشغيل المتصفح عندما يُطلب منك ذلك.

ملاحظة: تأكد من تبديل إعدادات شبكة نظام التشغيل في كل المتصفحات. فبدلاً من الحصول على DNS تلقائيًا من موفر خدمة الإنترنت الخاص بك، ستحتاج إلى إجباره على استخدام إحدى الخدمات التي تدعم ميزة DNS over HTTPS على متصفحات الإنترنت المختلفة.

كيفية معرفة ما إذا كانت ميزة (DNS over HTTPS) تعمل بشكل صحيح:

ما عليك سوى زيارة صفحة المساعدة الخاصة بـ Cloudflare، والتي ستقوم بإجراء فحص سريع لإخبارك عن كون متصفحك يستخدم الميزة أم لا.

ماذا عن متصفح سفاري؟

حتى الآن لم تقم آبل بتوفير ميزة (DNS over HTTPS) في متصفحها سفاري، لكن من المتوقع أن تقوم الشركة بإتاحة هذه الميزة للمستخدمين قريبًا، لأنها من أكبر الداعمين لحماية الخصوصية على جميع خدماتها، وسيكون غريبًا إذا لم تُضمن هذه الميزة في متصفحها الأساسي.