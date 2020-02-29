برامج وتطبيقات

فيسبوك تدعم تصوير صور 3D بالهواتف الأحادية الكاميرا

فيسبوك تدعم تصوير صور 3D بالهواتف الأحادية الكاميرا
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أعلنت شركة فيسبوك يوم الجمعة عن إطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتحويل الصور الثنائية الأبعاد 2D إلى ثلاثة الأبعاد 3D، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية: إنه يمكن للمستخدمين مشاركة الصور الثلاثية الأبعاد على الخط الزمني من تطبيق فيسبوك حتى وإن كان الهاتف يأتي مع كاميرا أحادية. وأضافت الشركة أن هذا الأمر متاح حتى للكاميرا الأمامية.

فيسبوك تدعم تصوير صور 3D بالهواتف الأحادية الكاميرا

وكانت فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم – قد أعلنت عن هذه الميزة أول مرة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ثم أُتيحت حصريًا للهواتف التي تمتلك كاميرتين فأكثر، والتي يمكنها التصوير بوضع (البورتريه)، إذ كانت هذه الميزة تعتمد لإنتاج الصور الثلاثية الأبعاد على الكاميرات نفسها. أما الآن، فإن التقنية تستخدم تقنية التعلم الآلي لإنشاء بنية ثلاثية الأبعاد للصور الثنائية الأبعاد.

فيسبوك تدعم تصوير صور 3D بالهواتف الأحادية الكاميرا
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وتقول فيسبوك في تدوينة: إن أي مستخدم يمتلك هاتف آيفون 7 وما هو أحدث، أو هاتف أندرويد متوسط المواصفات سيتمكن من استخدام أداة الصور الثلاثية الأبعاد في تطبيق فيسبوك الرئيسي.

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