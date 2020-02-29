تسريب الصور الرسمية لهاتف Oppo Find X2

تستعد شركة (أوبو) Oppo للإعلان بتاريخ 6 مارس عن هاتفها الذكي المسمى (Oppo Find X2) إلى جانب النسخة الأكبر (Oppo Find X2 Pro)، لذا، فإن الشركة استخدمت أسلوب التشويق لجذب اهتمام المستخدمين، ويبدو أن الوقت قد حان لإلقاء نظرة على مجموعة من الصور الرسمية المسربة لهاتف (Oppo Find X2).

وبحسب الصور المسربة، فإن الكاميرا الخلفية للهاتف تبدو بارزة كثيرًا بالنسبة لجسم الهاتف، لكن هذا البروز ليس واسعًا مثل البروز الموجود في أجهزة شركة سامسونج الحديثة، وهناك وحدة تكبير/تصغير من نوعية (Periscope) على شكل مستطيل في الجهة العلوية، وكُتب تحتا مباشرةً العلامة التجارية “التكبير الهجين”.

ويوجد عدستان إضافيتان ووحدة فلاش مزدوجة، وبصرف النظر عن العدسة الرئيسية، فمن المحتمل أن تكون العدسة الثانية واسعة جدًا، وتتجه الكاميرا الأمامية الموجودة ضمن ثقب إلى جهة اليسار في الجزء العلوي من الشاشة، والتي تبدو منحنية قليلًا.

وأكدت الشركة أن الشاشة تأتي بدقة 1440 بيكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، بينما أوضحت التسريبات أن العدسة الرئيسية للهاتف تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، مع دعم الهاتف للشحن اللاسلكي بسرعة 30 واط، والشحن السلكي بسرعة 65 واط، ودعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، وذلك بفضل معالج Snapdragon 865.

وعلى صعيد متصل، فقد أدرج متجر البيع بالتجزئة على الإنترنت في الفلبين Lazada هاتف Oppo Find X2 Pro غير المعلن عنه بعد، والتي أوضحت المواصفات والأسعار، وأكد ممثل شركة أوبو أن موقع التجارة الإلكترونية قد نشر عن طريق الخطأ القائمة قبل الموعد المحدد.

وكشفت القائمة أن سعر نسخة 4G من هاتف OPPO Find X2 Pro يبلغ نحو 1232 دولارًا في الفلبين، وهي مزودة بشاشة مقاس 6.7 إنشات مع معالج Snapdragon 865 المقترن مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وذكرت القائمة كذلك أن الهاتف يتميز بكاميرا ثلاثية العدسة بدقة 64 ميجابيكسل و 8 ميجابيكسل و 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، كما يتضمن بطارية بسعة 4260 ميلي أمبير، وتشمل الميزات الأخرى المذكورة في القائمة وجود مقبس صوت 3.5 ميليمتر، وقارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة.