أجهزة محمولة

آبل تنشر إعلانًا يُبرز حاسوبها MacBook في الرسوم اليابانية

آبل تنشر إعلانًا يُبرز حاسوبها MacBook في الرسوم اليابانية
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نشرت شركة آبل إعلانًا تجاريًا يُبرز حاسوبها المحمول (ماك بوك) MacBook، وهو بين يدي عدد من شخصيات الرسوم المتحركة (أنيمي) اليابانية الشهيرة.

ويظهر حاسوب الشركة الأمريكية في عددًا من العروض اليابانية، بما في ذلك: Mr. Osomatsu، و New Game!، و Keroro Gunsou، و Your Name، و Weathering With You، وغيرها.

ومع أن الحواسيب التي ظهرت في الرسوم المتحركة لا تذكر صراحةً حاسوب (ماك بوك) من آبل، ولكن شكل الحاسوب، أو شعار التفاحة تجعل المشاهد يعتقد بدون أدنى أي شك أنها تشير إلى حواسيب آبل.

وفي أحد المقاطع التي ظهرت في الإعلان، تظهر إحدى الشخصيات مستخدمةً سماعة (أيربودز) AirPods اللاسلكية، بالإضافة هاتف آيفون، وحاسوب (ماك بوك).

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