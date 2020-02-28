IDC: شحنات الهواتف ستنخفض 10% في النصف الأول من 2020 بسبب كورونا

توقع أحدث تقرير من شركة أبحاث السوق (آي دي سي) IDC أن يتأثر انتعاش سوق الهواتف الذكية العالمي في عام 2020، وذلك في ظل ازدياد الشكوك بشأن فيروس كورونا الجديد – الذي أصبح يحمل الاسم COVID-19 خلال الشهر الماضي.

ووفقًا لتقرير (آي دي سي) الخاص بمراقبة سوق الهواتف المحمولة فصليًا في الأسواق العالمية، الذي صدر يوم أمس الخميس، فمن المتوقع أن ينخفض سوق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بنسبة 2.3٪ في عام 2020 مع حجم شحن يزيد قليلًا عن 1.3 مليار.

ومن المتوقع أن يشدد تفشي COVID-19 على السيناريو القصير الأجل الذي سيؤدي إلى انخفاض الشحنات بنسبة 10.6٪ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020. ومن المتوقع أن تعود شحنات الهواتف الذكية العالمية إلى النمو في عام 2021 مدفوعة بجهود الجيل الخامس المتسارعة.

ووضعت (آي دي سي) ثلاثة سيناريوهات توقعات لما سيحدث في السوق، وهي: السيناريو المتفائل، والمحتمل، والمتشائم، وذلك اعتمادًا على حالة عدم اليقين بشأن COVID-19. وتتوافق توقعاتها الحالية مع السيناريو المحتمل، الذي يعزى إلى انتعاش متعدد الفصول للصناعات التحويلية واللوجستية في ظل عودة تدريجية للعمال الصينيين إلى المصانع وسط تحديات النقل المستمرة. وتمتد صدمة الطلب في الصين لعدة أرباع، لكنها ستُخفَّف بحلول نهاية العام بمساعدة الحوافز والإعانات التي تدعمها الحكومة.

وتتوقع (آي دي سي) أن تفشي الوباء سيقوض الاقتصاد الصيني ككل، ومن المرجح أن تتحمل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العبء الأكبر، مما يؤدي إلى حالة من الحرص من المستهلكين على الإنفاق. وفي الوقت نفسه، ستشهد الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة الهواتف، وخاصة شركاء قنوات البيع بالتجزئة، التأثير الأكبر.