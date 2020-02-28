أجهزة محمولة

فيفو تعلن عن هاتفها الأحدث Z6 5G

فيفو تعلن عن هاتفها الأحدث Z6 5G
1

أطلقت شركة (فيفو) Vivo هاتفها الذكي الجديد (زد6 5جي) Z6 5G الذي يأتي خلفًا لهاتف (زد5) Z5 الذي أُطلق في شهر تموز/ يوليو الماضي.

ويقدم هاتف (زد6 5جي) الجديد من الشركة الصينية شاشة بقياس 6.57 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9. وتمتاز الشاشة بحوافها الضيقة، كما تمتاز بأنها تحتوي الكاميرا الأمامية – التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل – داخلها.

فيفو تعلن عن هاتفها الأحدث Z6 5G

وعلى ظهر الهاتف، هناك حساس للبصمة، و4 كاميرات خلفية موضوعة على شكل الحرف L، وهي تأتي بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، و8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 112 درجة، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير القريب، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

ويحتوي (زد6 5جي) معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 765جي)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم FuntouchOS 10 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10، كما يدعم الهاتف مزايا تحسن الأداء، ومنها: Multi-Turbo 3.0، و Game Space 3.0، و Game Box.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

اكتشف أسلوبك مع أحدث هواتف فيفو S1 Pro

رويترز: هواوي تدخل تحالف لإيجاد بديل عن متجر جوجل

ويأتي الهاتف مع بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ ساعة، وهي تدعم الشحن السريع باستطاعة 44 واط، ويمكن أن يصل مستوى الشحن إلى 70% في غضون 35 دقيقة فقط، وإلى 100% في غضون 65 دقيقة.

وتعتزم فيفو طرح هاتف (زد6 5جي) بسعر يعادل 330 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 370 دولارًا لخيار 8 جيجابايت + 128 جيجابايت. وسيبدأ توفر الهاتف في الصين اعتبارًا من يوم غدٍ السبت.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
أجهزة محمولة

فيفو ستعلن عن نموذج APEX بتصميم فريد خلال MWC 2020

برامج وتطبيقات

أوبو وفيفو وشاومي تطلق خدمة لنقل البيانات بين الهواتف بسرعة عالية

أجهزة محمولة

فيفو تسعى إلى تطوير هاتف ذكي مع 4 كاميرات أمامية ضمن الشاشة

أجهزة محمولة

فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد