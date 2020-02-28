فيفو تعلن رسميًا عن APEX 2020 مع كاميرا تحت الشاشة

أعلنت شركة (فيفو) Vivo اليوم الجمعة رسميًا عن نموذجها الجديد للهواتف الذكية APEX 2020 الذي كان من المفترض الإعلان عنه خلال حدث في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 بمدينة برشلونة الإسبانية، ولكن المؤتمر أُلغي بسبب المخاوف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وكما اعتادت الشركة الصينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فإن نموذجها APEX يكشف عما توصلت إليه من أحدث الابتكارات، إذ إن الهاتف يقدم بعض المواصفات التي لا تتوفر في أي هاتف ذكي آخر في السوق.

ويقدم APEX 2020 شاشة بقياس 6.45 بوصات وبدقة 2330×1080 بكسل، وهي تغطي الواجهة تمامًا، ولكن أبرز ما يميزها أن الكاميرا الأمامية ليست قطع، أو في ثقب في الشاشة، بل إنها مخفية تحت الشاشة، وهي بدقة 16 ميجابكسل. وتمتاز الشاشة أيضًا بأنها تنحني على جانبي الهاتف بزاوية 120 درجة.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع آلية لتثبيت الصورة تشبه حوامل التثبيت التي تستخدمها الكاميرات العادية، وتقول فيفو: إن التقنية توفر زاوية ممتدة للتثبيت بنسبة 200% مقارنةً بأنظمة التثبيت البصري الأخرى المستخدمة في الهواتف الذكية. أما الكاميرا الخلفية الأخرى فهي بدقة 16 ميجابكسل مع معدل تقريب بصري يتراوح بين 5x إلى 7.5x.

ويمتاز APEX 2020 بأنه يدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 60 واط، التي يمكنها شحن بطارية بسعة 2,000 ميلي أمبير/ ساعة في غضون 20 دقيقة فقط. وعلى جوانب الهاتف، تغيب الأزرار، ولكن الشركة استعاضت عنها بتقنية التحسس للضغط.

وعلى غرار النماذج التي كشفت عنها شركة فيفو خلال العامين الماضيين، فإن APEX 2020 لن يُطلق كهاتف تجاري في الأسواق، ولكنه يعطي فكرة عما قد تأتي به هواتف فيفو الرائدة الأخرى.