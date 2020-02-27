Xbox Series X تستأنف الألعاب حتى بعد إعادة التشغيل

كشفت شركة مايكروسوفت عبر بودكاست جديد لمدير البرمجة في شبكة ألعاب (مايكروسوفت إكس بوكس لايف) Microsoft Xbox Live، (لاري هريب) Larry Hryb، أن ميزة الاستئناف السريع للألعاب المتعددة اللاعبين ستسمح لأصحاب أجهزة (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X باستئناف الألعاب بعد إعادة تشغيل المنصة.

واستخدمت مايكروسوفت ميزة مماثلة على منصة (إكس بوكس ون) Xbox One لاستئناف الألعاب، لكن (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X ستستأنف الألعاب المتعددة اللاعبين من حالة الوقوف، سواء كان المستخدم يعيد تشغيل المنصة أو يبدل بين الألعاب أو يستأنف العمل من وضع الاستعداد.

وأوضح هريب أنه اضطر إلى إعادة تشغيل المنصة بعد تثبيت تحديث للنظام، لكنه استطاع العودة إلى اللعبة مباشرةً، مما يؤكد أن المنصة قادرة على استئناف الألعاب حتى بعد عملية إعادة التشغيل.

وتعد هذه الميزة مفيدة عند الحاجة إلى تثبيت تحديثات قد تؤدي إلى انقطاع اللعب فجأة، كما أنها تشجع اللاعبين على إيقاف تشغيل المنصة وعدم القلق بشأن الحفاظ على النقاط.

وإلى جانب هذه التفاصيل الجديدة، فقد عمد مدير إدارة برامج إكس بوكس في شركة مايكروسوفت، (جايسون رونالد) Jason Ronald، إلى التشويق لما يسمى “تتبع الشعاع الصوتي”، وهو مصطلح لا يستخدم عادةً في الوقت الحالي، لكنه في الأساس صوت مكاني في ألعاب (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X.

وقال رونالد: “مع إدخال أجهزة تسريع تتبع الشعاع مع (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X، فإننا قادرين على تمكين مجموعة جديدة كاملة من السيناريوهات، من ضمنها إضاءة أكثر واقعية وانعكاسات أفضل، ويمكننا أيضًا استخدامها لأشياء مثل الصوت المكاني ولدينا تتبع الشعاع الصوتي”.

وتخطط مايكروسوفت للتعمق أكثر في موضوع أجهزة التسريع المخصصة للصوت المكاني على أجهزة (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X في مؤتمر مطوري الألعاب الشهر المقبل، ويخطط كبار المتخصصين في الصوت في مايكروسوفت لإجراء محادثة حول كيفية تعاون الشركة مع مصممي الألعاب للاستفادة من دعم هذه الأجهزة.

يذكر أن الشركة قد أكدت هذا الأسبوع أن (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X ستشمل على معالج رسوميات بقوة 12 تيرافلوب، مما يجعله أقوى من منصة (إكس بوكس ون إكس) Xbox One X الحالية بمقدار الضعف، وأقوى من منصة (إكس بوكس ون) بثمانية أضعاف.