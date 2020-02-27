6 نصائح لتنظيم حسابك على إنستاجرام

يمكن لحسابك على منصة (إنستاجرام) Instagram أن يتحول إلى حالة من الفوضى، فبعد سنوات من نشر الصور ومتابعة الكثير من الحسابات، قد تكون مضطرًا إلى الرجوع خطوة إلى لخلف لمراجعة وترتيب حسابك من جديد.

ومهما كانت الأسباب فإن ترتيب وتنظيم حسابك على منصة إنستاجرام يجب أن يكون في قمة اهتماماتك على الدوام. وهنا سنقدم لك بعض النصائح التي يمكنك تطبيقها لترتيب وتنظيم حسابك بشكل أفضل.

فيما يلي 6 نصائح لترتيب وتنظيم حسابك على إنستاجرام:

1- إلغاء متابعة الحسابات التي لا تتفاعل معها:

إذا كان هناك الكثير من الحسابات تظهر لك في صفحتك الرئيسية بإنستاجرام، ووجدت نفسك غير مهتم بما تنشره، فهذا يعني أن الوقت قد حان لإلغاء متابعة بعض الحسابات.

انقر على أيقونة حسابك الشخصي الموجودة أسفل يمين الشاشة.

اضغط على خيار (متابعة) Following لرؤية قائمة بكل من تتابعهم.

في الجزء العلوي من القائمة، ستجد الحسابات الأقل تفاعلًا والأكثر عرضًا في الخلاصة.

من هنا يمكنك البدء في التخلص من الحسابات التي نادرًا ما تتفاعل معها.

2- حذف أو أرشفة الصور القديمة:

يجب عليك إلقاء نظرة على صفحتك، لتحديد الصور القديمة أو ذات الجودة المنخفضة أو التي لا تريد لها الظهور مرة أخرى، ثم ابدأ في حذفها من خلال الخطوات التالية:

اضغط على الصورة التي تريد حذفها.

انقر على زر القائمة ثلاثية النقاط في أعلى يمين المنشور.

اختر (حذف) Delete.

القيام بتأكيد الحذف سيؤدى إلى حذف الصورة وجميع المعلومات ذات الصلة نهائيًا مع عدم إمكانية استعادتها مرة أخرى.

بينما يؤدى اختيار (الأرشفة) إلى إخفاء المنشور من ملفك الشخصي العام فقط، ولكنك ستكون قادرًا على عرض مشاركاتك المؤرشفة.

3- تحديث السيرة الذاتية والمعلومات الشخصية:

هذا الخيار يُناسب الأشخاص الذين تركوا عملهم الحالي أو حصلوا على عمل جديد، لذلك انتقل إلى ملفك الشخصي للتأكد من صحة معلوماتك الشخصية وإضافة أي معلومات تراها ضرورية أو حذف أي معلومات تراها غير ضرورية، مثل: تغيير اسم المستخدم، ورابط موقع الويب و(السيرة الذاتية) Bio.

4- تجاهل القصص أو المشاركات التي لا تهتم بها:

يدعم تطبيق إنستاجرام ميزة تُسمى (Mute) يمكنك استخدمها للتحكم في الحسابات التي تنشر العشرات من القصص مما يؤدى إلى ملء صفحتك الرئيسية، ولتجاهل محتوى من حساب ما يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى ملفه الشخصي.

اضغط على خيار (المتابعة) Following، ومن القائمة المنسدلة انقر على خيار (تجاهل) Mute.

سيظهر لك خياران؛ الخيار الأول: (تجاهل المنشورات) Mute Posts، والخيار الثاني: (تجاهل القصص) Mute Stories، يمكنك الضغط على زر التبديل المجاور لأي من الخيارين، أو الضغط على زر التبديل المجاور للخيارين معًا إذا كنت تريد تجاهل أي محتوى من هذا الحساب.

5- تحديد وقت الاستخدام:

إذا كنت قلقًا من قضاء الكثير من الوقت على إنستاجرام، يمكنك التحكم في ذلك من خلال الضغط على ملف التعريف، واختيار (نشاطي) My Activity، وستعرض لك الصفحة التالية متوسط مقدار الوقت الذي قضيته على إنستاجرام خلال الأسبوع الماضي.

إذا كنت ترغب في تقليص استخدامك، يمكنك الضغط على خيار (ضبط التذكير اليومي) Set Daily Reminder واختيار الوقت الذي تريده، وسيقوم (إنستاجرام) Instagram بإخطارك عندما تصل إلى الوقت الذي حددته.

6- إدارة صفحة (استكشاف):

تساعدك صفحة (استكشاف) Explore، على منصة إنستاجرام في العثور على حسابات جديدة لتتابعها، مع اعتمادها جزئيًا على سجل البحث و النشاط الذي تقوم به على المنصة، وهذا يعني أنه من الممكن أن تتراكم لديك اقتراحات ليست ذات صلة باهتمامتك بمرور الوقت.

وبالتالي إذا رأيت حساب ما على صفحة (استكشاف) غير مهتم بمحتواه، فانقر عليه، واضغط على زر القائمة في الجزء العلوي الأيسر، واختر (غير مهتم) Not Interested، سيؤدي هذا إلى إخفاء المنشور من صفحة (استكشاف) وإظهار اقتراحات أقل تتعلق بهذا الحساب في المستقبل.