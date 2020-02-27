لم تستسلم.. HTC تعلن عن هاتفها الجديد HTC Wildfire R70

أعلنت شركة (إتش تي سي) HTC اليوم الخميس عن هاتفها الذكي الأحدث (إتش تي سي وايلدفاير أر70) HTC Wildfire R70، الذي يأتي بعد أشهر من غياب الشركة التايوانية عن السوق.

وحتى مع هذا الغياب، إلا أن (إتش تي سي) لم تكشف عن هاتف رائد، إذ إن هاتف (وايلدفاير أر70) الجديد منخفض المواصفات، وهو يستهدف بعض الأسواق، مثل: الهند، وتايلند. وسوف يتوفر قريبًا، ولا معلومات عن السعر.

ومع أنه منخفض المواصفات، إلا أن هاتف (إتش تي سي) يمتاز بتقديم 3 كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 16 ميجابكسل وفتحة عدسة كبيرة قدرها f/1.75، أما الكاميرتان الثانية والثالثة فهما تأتيان بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما. وتأتي الكاميرا الأمامية الموجودة في قطع الشاشة بدقة 8 ميجابكسل.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع LCD بقياس 6.53 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل. كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع MediaTek Helio P23، وبطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ ساعة مع دعم الشحن باستطاعة 10 واط. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد.

وسوف يتوفر هاتف (وايلدفاير أر70) باللونين الأزرق، والأسود. وتعتزم (إتش تي سي) الإعلان عن سعره قريبًا.