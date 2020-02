كيفية حذف الأجهزة المستخدمة للدخول على حسابات التواصل الاجتماعي

إذا كنت تقوم بعملية تسجيل الدخول لحساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي من أجهزة متعددة مثل: الهاتف الذكي، والجهاز اللوحي، والحاسوب المحمول، فيجب عليك أن تكون على دراية بالأجهزة التي يمكنها الوصول الى حسابك باستمرار، من أجل أمان حساباتك والمحافظة على خصوصيتك.

لذلك من حين لآخر، عليك بفحص حساباتك على هذه الواقع لمعرفة الأجهزة التي يمكنها الوصول إليها، وحذف أي جهاز توقفت عن استخدامه أو لا تستطيع الوصول إليه.

فيما يلي سنتعرف على كيفية معرفة الأجهزة المستخدمة للدخول إلى حسابات التواصل الاجتماعي:

أولًا؛ موقع فيسبوك:

يمكنك العثور على خيار وصول الأجهزة على موقع (فيسبوك) Facebook ضمن تبويب (الأمان وتسجيل الدخول) Security and Login، وبالضغط على قائمة (من أين قمت بتسجيل الدخول) Where You’ve Logged In، ستجد جميع الأجهزة التي تمكنت من الوصول إلى حسابك، متضمنة اسم الجهاز والموقع والتاريخ.

ويجب عليك التدقيق في الموقع بالتحديد، لأنه في كثير من الأحيان عندما يسجل شخص آخر الدخول إلى حسابك من جهازه، لا يكون في الموقع الجغرافي نفسه. لذا سيكون من السهل عليك معرفة ما إذا كان حسابك قد أُخترق، أم أنك سجلت الدخول من هذا الموقع سابقًا.

يمكنك تسجيل الخروج من كل جلسة من هذه الجلسات بشكل فردي عن طريق النقر فوق علامة (-) الموجودة بجوار الجهاز المعني. وإذا رأيت أنك قمت بتسجيل الدخول إلى أجهزة متعددة لا تملكها أو لا تتذكرها، فيمكنك اختيار تسجيل الخروج من جميع الجلسات باستخدام الخيار الموجود في أسفل القائمة.

ثانيًا؛ موقع إنستاجرام:

يحتفظ موقع (إنستاجرام) Instagram، بمعلومات تسجيل الدخول الخاصة بك في قائمة منفصلة يُطلق عليها (نشاط تسجيل الدخول) Login Activity، وبمجرد وصولك إلى هذه القائمة من خلال الإعدادات يمكنك التأكد من الأجهزة التي سجلت الدخول للحساب هل هي أجهزتك أم لا، مع إمكانية توسيع القائمة لرؤية كل تسجيلات الدخول الأخرى.

توفر لك هذه القائمة أيضًا القدرة على معرفة الموقع الجغرافي لكل جهاز، وكما هو الحال مع فيسبوك يمكنك تسجيل الخروج من كل جهاز عن بُعد من هذه القائمة باستثناء الجهاز الذي تستخدمه للوصول إلى القائمة.

يمكنك النقر على الزر الموجود بجوار اسم كل جهاز لتسجيل الخروج، ولكن لا يمكنك تسجيل الخروج من جميع الجلسات مرة واحدة.

ثالثًا؛ موقع تويتر:

يوفر موقع (تويتر) Twitter، خيار حذف سجلات وصول الأجهزة ضمن قائمة فردية في إعدادات الحساب، والتي يمكنك الوصول إليها باتباع الخطوات التالية:

من صفحتك الرسمية اضغط على خيار (المزيد) More في الأسفل.

اضغط على (الإعدادات والخصوصية) Settings and Privacy.

اختر (الحسابات) Account.

من الجانب الأيمن اضغط على (التطبيقات والجلسات) Apps and session.

انتقل للأسفل حتى تصل إلى خيار (الجلسات) Sessions.

بالضغط على خيار (تسجيل الخروج من كل شيء) Log Out all Other Sessions، ستُحذف جميع الأجهزة، ويمكنك الضغط على كل جهاز بشكل فردي لرؤية تفاصيل حول نوع الجهاز والمتصفح وموقع الوصول، من هنا يمكنك تسجيل الخروج من كل جلسة بشكل فردي.